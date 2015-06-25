英国债市：两年期英债收益率触及七个月高位，关注英国央行升息前景

路透伦敦6月25日 - 短期英债收益率周四升至11月来最高水准，对英国央行决策者近期的言论进一步作反应，他们暗示将可能很快决定升息。

两年期英债 收益率盘中触及11月7日来最高0.699%，最新上涨3个基点，报0.685%。

尽管升幅不及两年期英债收益率，但五年期英债 收益率连续第二日创下八个月新高。

三位英国央行货币政策委员会(MPC)委员在本周强调英国就业市场显示令人鼓舞的迹象，特别是MPC委员威尔，他暗示将可能很快决定升息。

英国央行副总裁夏菲克周四称，对英债收益率偏低解读为通胀和成长将长期处于低位是“过份悲观。”

在上周就业数据公布前，市场消化英国央行升息时机可能在2016年年中左右。现在市场预计升息将在明年3月，加拿大皇家银行策略师Vatsala Datta说。

短期英债价格表现不及可比德债，后者微幅上涨，因欧元区财长开会，讨论避免希腊违约的提议。