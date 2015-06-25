欧元债市：二线公债收益率下滑，市场仍寄望希腊达成债务协议

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透伦敦6月25日 - 意大利、葡萄牙和西班牙公债收益率(殖利率)周四下跌，因欧元区财长审议希腊提交改革换现金协议的提案。
针对希腊债务危机的欧元区财长会议周四没有达成一致，投资者继续保持谨慎乐观态度，欧元区财长同意在周六再次召开会议，尝试化解分歧和释出希腊急需在下周初偿还大笔贷款的现金。
希腊国际债权人向欧元区财长提交最后的债务协议提案，而立场强硬的希腊官员则坚持希腊提交的提议。
两名与会人士称，德国总理梅克尔周四在一闭门会议中表示，必须在周一市场开盘前达成希腊债务协议。
下周二希腊必须向国际货币基金组织(IMF)偿还16亿欧元债务，如果违约，可能迫使希腊退出欧元区。
葡萄牙10年期公债收益率 下跌9个基点至2.70%。意大利和西班牙10年期公债收益率下滑4个基点，分别至2.10%和2.08%。
这三个国家的公债和可比德债收益率差收窄，在稍早因欧元区财长会议暂停，收益率差曾走宽最多6个基点。
希腊10年期公债 收益率上涨5个基点，反映投资者对希腊很快达成债务协议的前景保持谨慎态度。
10年期德债 收益率升2个基点，报0.87%。(完)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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