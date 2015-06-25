欧元债市：二线公债收益率下滑，市场仍寄望希腊达成债务协议

路透伦敦6月25日 - 意大利、葡萄牙和西班牙公债收益率(殖利率)周四下跌，因欧元区财长审议希腊提交改革换现金协议的提案。

针对希腊债务危机的欧元区财长会议周四没有达成一致，投资者继续保持谨慎乐观态度，欧元区财长同意在周六再次召开会议，尝试化解分歧和释出希腊急需在下周初偿还大笔贷款的现金。

希腊国际债权人向欧元区财长提交最后的债务协议提案，而立场强硬的希腊官员则坚持希腊提交的提议。

两名与会人士称，德国总理梅克尔周四在一闭门会议中表示，必须在周一市场开盘前达成希腊债务协议。

下周二希腊必须向国际货币基金组织(IMF)偿还16亿欧元债务，如果违约，可能迫使希腊退出欧元区。

葡萄牙10年期公债收益率 下跌9个基点至2.70%。意大利和西班牙10年期公债收益率下滑4个基点，分别至2.10%和2.08%。

这三个国家的公债和可比德债收益率差收窄，在稍早因欧元区财长会议暂停，收益率差曾走宽最多6个基点。

希腊10年期公债 收益率上涨5个基点，反映投资者对希腊很快达成债务协议的前景保持谨慎态度。