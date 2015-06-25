芝加哥期市：CBOT大豆期货上涨，因中西部降雨令人担心将损害作物

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥6月25日 - 美国大豆期货周四上涨，由远月合约领升，交易商表示，因美国中西部迎来强降水，令人担心将损害当地作物生长及降低产量前景。
豆粕期货走高，触及3月13日来最高。旧作豆粕合约价格升幅最大。
豆油期货收高，但涨幅受限，因原油市场走弱且指标7月豆油合约失守20日移动均线的支撑位后有技术性卖盘。
CBOT-7月大豆在大约200日移动均线附近盘整，收位高于这重要技术指标，为去年6月30日来首次。交投最活跃的11月大豆 收位也高于200日移动均线。
阻力位据称在10美元水准，近月合约 在早盘和收市前不久曾短暂升穿该水平。
美国农业部周四早上称，最新一周出口销售旧作大豆总计118,800吨，在分析师预估区间之内。
新作大豆出口销售202,500吨，分析师预计为25-50万吨。
7月大豆期货合约 收涨18-1/2美分，报每蒲式耳10.00-1/4美元。
7月豆粕合约 收升8.7美元，报每短吨336.7美元。7月豆油合约 升0.09美分，收报33.36美分。
今日CBOT大豆预估成交量为332,894口，豆粕为123,069口，豆油为156,805口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。