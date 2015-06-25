芝加哥期市：CBOT大豆期货上涨，因中西部降雨令人担心将损害作物

路透芝加哥6月25日 - 美国大豆期货周四上涨，由远月合约领升，交易商表示，因美国中西部迎来强降水，令人担心将损害当地作物生长及降低产量前景。

豆粕期货走高，触及3月13日来最高。旧作豆粕合约价格升幅最大。

豆油期货收高，但涨幅受限，因原油市场走弱且指标7月豆油合约失守20日移动均线的支撑位后有技术性卖盘。

CBOT-7月大豆在大约200日移动均线附近盘整，收位高于这重要技术指标，为去年6月30日来首次。交投最活跃的11月大豆 收位也高于200日移动均线。

阻力位据称在10美元水准，近月合约 在早盘和收市前不久曾短暂升穿该水平。

美国农业部周四早上称，最新一周出口销售旧作大豆总计118,800吨，在分析师预估区间之内。

新作大豆出口销售202,500吨，分析师预计为25-50万吨。

7月大豆期货合约 收涨18-1/2美分，报每蒲式耳10.00-1/4美元。

7月豆粕合约 收升8.7美元，报每短吨336.7美元。7月豆油合约 升0.09美分，收报33.36美分。

今日CBOT大豆预估成交量为332,894口，豆粕为123,069口，豆油为156,805口。(完)

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