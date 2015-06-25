全球金市：金价连跌第五日，交易商等待希腊债务磋商的新消息

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
* 金价延续跌势
* 投资者等待希腊债务磋商结果
* 钯金价格降至两年低位
路透纽约/伦敦6月25日 - 金价周四连跌第五日，交投商等待希腊和债权人债务磋商的进一步消息，而对黄金长期前景的谨慎态度抑压对黄金的兴致。
对美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息的臆测今年以来一直重压金价，使黄金留守在狭窄区间内。利率攀升将增加持有无息黄金的机会成本。
1932 GMT，现货金 跌0.2%，报每盎司1,172.95美元，和昨日几无变动。现货金稍早触及两周低位1,171.02美元。
美国8月期金 收跌1.10美元，报每盎司1,171.80美元。
自3月中以来，金价基本保持在1,160-1,230美元的区间内，尽管希腊债务危机带动金价劲扬，但仍未能向上突破该区间。
“鉴于希腊面临的种种问题，我们原本预计黄金上升至更高的水平，”德国商业银行分析师Daniel Briesemann表示，“但投机性金融投资者持续撤出金市，限制了黄金的表现。如果这情况不停止，金价将不可能反弹。”
全球股市微幅下跌，因对希腊的担忧持续。
希腊和国际债权人周四仍未能达成协议，周六将再次会晤为避免希腊下周违约作最后的努力。
现货银 下跌0.4%，报每盎司15.86美元。
现货铂金 攀升0.8%，报每盎司1,079.25美元。现货钯金 跌2.3%，报每盎司677.25美元。
钯金稍早下跌至2013年7月来最低668.25美元，在上周跌穿关键的技术支撑位。钯金在本年迄今下滑逾14%，因市场认为钯金供应充足。(完)
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