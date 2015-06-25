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亚洲 | 2015年 6月 26日 星期五 06:08 BJT

****澳新经济指标预测--6月26日-7月3日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

6月22日当周

6月26日(五)

暂无重要经济指标预定公布

6月29日当周

6月29日(一)

2245 新西兰建筑许可(较前月) 5月 -- -1.7%

6月30日(二)

0100 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数 6月 -- 15.7%

企业活动指数 -- 32.6%

0100 澳洲HIA新屋销售(较前月) 5月 -- +0.6%

0130 澳洲民间部门信贷 5月 -- +0.3%

房屋信贷 -- +0.5%

6月30-7月1日

2330 澳洲AIG制造业指数 6月 -- 52.30

7月1日(三)

0130 澳洲建筑许可 5月 -- -4.4%

7月2日(四)

0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 5月 -- 逆差38.88

商品/服务进口(较前月) -- +4.0%

商品/服务出口(较前月) -- -6.0%

7月2-3日

2330 澳洲AIG服务业指数 6月 -- 49.60

7月3日(五)

0130 澳洲零售销售(较前月) 5月 -- 持平

(完)

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