日韩经济指标预测--6月26日-7月3日****

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
6月22日当周
6月25日(四)
2330 日本所有家庭支出(较前月) 5月 +2.2% -5.5%
(较上年同期) +3.4% -1.3%
2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 5月 持平 +0.3%
全国整体CPI -- +0.6%
东京地区核心CPI(较上年同期) 6月 +0.1% +0.2%
东京地区整体CPI -- +0.5%
2330 日本求才求职比 5月 1.17 1.17
失业率 3.3% 3.3%
6月26日(五)
暂无重要经济数据预定发布
6月29日当周
6月28日(日)
2350 日本工业生产 5月初值 -- +1.2%
一个月预估值 -- +0.5%
两个月预估值 -- -0.5%
2350 日本零售销售(较上年同期) 5月 -- +5.0%
6月29日(一)
2100 韩国央行制造业景气判断指数 7月 -- 正75
2300 韩国工业生产(较前月) 5月 -- -1.2%
(较上年同期) -- -2.7%
服务业产出(较前月) -- +0.5%
6月30日(二)
0130 日本加班工资 5月 -- -2.3%
0500 日本建筑订单(较上年同期) 5月 -- -12.1%
0500 日本房屋开工(较上年同期) 5月 -- +0.4%
2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较上月) 6月 -- +0.3%
(较上年同期) -- +0.5%
2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数 第二季 正12 正12
央行短观大型非制造业景气判断指数 正22 正19
央行短观小型制造业景气判断指数 正1 正1
央行短观小型非制造业景气判断指数 正5 正3
央行短观大型企业资本支出 +5.2% -1.2%
央行短观小型企业资本支出 -16.3% -21.2%
7月1日(三)
0000 韩国出口(较上年同期) 6月初值 -- -10.9%
进口(较上年同期) -- -15.4%
贸易收支(亿美元) -- 顺差63
0135 日本制造业采购经理人指数(PMI) 6月 -- 49.9
0140 韩国汇丰/Markit制造业PMI 6月 -- 47.8
2100 韩国外汇储备(亿美元) 6月 -- 3,715.1
2300 韩国经常帐(亿韩元) 5月 -- 盈余104.1
7月2日(四)
暂无重要经济数据预定发布
7月3日(五)
暂无重要经济数据预定发布 (完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”