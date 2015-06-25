《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月25日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 85.24 +0.07 +0.08 1844115
京东 34.02 -0.76 -2.19 5481245
新浪 56.48 -0.53 -0.93 1032572
搜狐 64.42 -0.48 -0.74 389711
网易 147.02 -1.16 -0.78 417640
百度 207.55 -2.77 -1.32 1649233
台湾
台湾积体电路 24.08 +0.18 +0.75 2001805
联电 2.11 +0.03 +1.44 271849
日月光 6.81 +0.09 +1.34 621285
矽品精密 7.65 +0.02 +0.26 1126229
和信超媒体 0.86 +0.01 +0.59 40568
友达 4.48 +0.01 +0.22 199452
中华电信 31.47 +0.26 +0.83 30291
台湾国际航电 45.73 -0.33 -0.71 601422
香港
中国移动 65.61 -0.90 -1.35 196289
中国联通 16.27 +0.07 +0.43 116189
中国电信 60.57 -1.46 -2.35 36907
中芯国际 5.91 -0.15 -2.48 14679
电讯盈科 6.13 +0.11 +1.87 1404
(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”