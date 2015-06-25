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亚洲 | 2015年 6月 26日 星期五 06:11 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月25日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 85.24 +0.07 +0.08 1844115

京东 34.02 -0.76 -2.19 5481245

新浪 56.48 -0.53 -0.93 1032572

搜狐 64.42 -0.48 -0.74 389711

网易 147.02 -1.16 -0.78 417640

百度 207.55 -2.77 -1.32 1649233

台湾

台湾积体电路 24.08 +0.18 +0.75 2001805

联电 2.11 +0.03 +1.44 271849

日月光 6.81 +0.09 +1.34 621285

矽品精密 7.65 +0.02 +0.26 1126229

和信超媒体 0.86 +0.01 +0.59 40568

友达 4.48 +0.01 +0.22 199452

中华电信 31.47 +0.26 +0.83 30291

台湾国际航电 45.73 -0.33 -0.71 601422

香港

中国移动 65.61 -0.90 -1.35 196289

中国联通 16.27 +0.07 +0.43 116189

中国电信 60.57 -1.46 -2.35 36907

中芯国际 5.91 -0.15 -2.48 14679

电讯盈科 6.13 +0.11 +1.87 1404

(完)

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Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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