金砖国家：6月25日股汇市收盘纵览

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透6月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月25日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 周四下滑0.52%或5.13点，报988.18点。
中国股市：放量收跌，将前两日弹幅抹去大部分。沪综指收报4,527.779点，跌162.371点或3.46%，盘中一度跌至4,483.55点，此前两个交易日累计反弹212点。上证A股今日成交8,599亿元人民币，上日为8,094亿元。
中国汇市：人民币兑美元即期收盘小跌，但仍止步于6.21元关口，中间价续贬至逾一周低位。
香港股市：下跌，终止一连四日的升势。希腊和债权人之间的谈判再度遇阻，打压最后时刻达成救助协议的希望，使得全球市场受到拖累，港股也未能幸免。恒生指数下跌1.0%至27,145.75点，恒生国企指数下跌1.6%至13,467.90点。
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巴西股市：收低，5月非季节调整后的失业率升至6.7%，创2010年来最高，巩固人们的预期，即巴西经济今年将陷入痛苦的衰退。指标Bovespa指数 收低1.24%，报53,175.66点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 终场收报3.1269/81，上日收报3.1009/14。
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南非股市：收高，Top-40指数 收高0.06%，至47,259.66点。大盘综合指数 涨0.14%，报52,856.39点。
南非汇市：连续第二日上涨，因南非生产者物价指数(PPI)上升，支撑南非将提早而非推迟升息的可能性。
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印度股市：收于一个月来最高。指标BSE指数 上涨0.6%，为5月22日以来最高收位。NSE指数 收高0.44%。
印度汇市：卢比兑美元 收报63.6175。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收报941.32点。MSCI明晟俄罗斯指数 下滑1.26%，报514.68点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.5%，报54.720卢布。卢布兑欧元 下滑0.29%，至61.230卢布。(完) (编译 孙茉莉; 审校 于春红)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”