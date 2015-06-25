金砖国家：6月25日股汇市收盘纵览

路透6月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月25日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 周四下滑0.52%或5.13点，报988.18点。

中国股市：放量收跌，将前两日弹幅抹去大部分。沪综指收报4,527.779点，跌162.371点或3.46%，盘中一度跌至4,483.55点，此前两个交易日累计反弹212点。上证A股今日成交8,599亿元人民币，上日为8,094亿元。

中国汇市：人民币兑美元即期收盘小跌，但仍止步于6.21元关口，中间价续贬至逾一周低位。

香港股市：下跌，终止一连四日的升势。希腊和债权人之间的谈判再度遇阻，打压最后时刻达成救助协议的希望，使得全球市场受到拖累，港股也未能幸免。恒生指数下跌1.0%至27,145.75点，恒生国企指数下跌1.6%至13,467.90点。

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巴西股市：收低，5月非季节调整后的失业率升至6.7%，创2010年来最高，巩固人们的预期，即巴西经济今年将陷入痛苦的衰退。指标Bovespa指数 收低1.24%，报53,175.66点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 终场收报3.1269/81，上日收报3.1009/14。

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南非股市：收高，Top-40指数 收高0.06%，至47,259.66点。大盘综合指数 涨0.14%，报52,856.39点。

南非汇市：连续第二日上涨，因南非生产者物价指数(PPI)上升，支撑南非将提早而非推迟升息的可能性。

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印度股市：收于一个月来最高。指标BSE指数 上涨0.6%，为5月22日以来最高收位。NSE指数 收高0.44%。

印度汇市：卢比兑美元 收报63.6175。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收报941.32点。MSCI明晟俄罗斯指数 下滑1.26%，报514.68点。