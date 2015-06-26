美股业绩：美光营收预估低于市场预期，因个人电脑芯片价格仍低

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
美光会计年度第三季净利降至4.91亿美元，合每股盈余(EPS)0.42美元；上年同期分别为8.06亿美元和0.68美元。
经季节调整后，第三季EPS为0.54美元。
第三季营收则从上年同期的39.8亿美元降至38.5亿美元。
分析师此前预计营收为39亿美元，EPS为0.56美元。
Drexel Hamilton分析师Richard Whittington称，美光正为DRAM芯片生产增加投资，试图向新产业标准转型。
该公司一直较多关注手机DRAM芯片业务，计划推出数据存储量较目前芯片高出15倍的3D NAND芯片。
尽管前景疲弱，但分析师预计随着微软 在7月推出Windows 10，以及苹果 和三星电子 等手机生产商推出新手机，DRAM芯片价格将上涨。
美光表示，DRAM芯片售价在截至6月4日的第三季下跌10%，而销量仍“相对持平”。
年初至本周四，美光股价已累计跌约31%。(完)
(编译 王丽鑫/于春红; 审校 许娜)
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