欧洲经济指标预测--6月26日-7月3日****

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
6月22日当周
6月26日(五)
0600 德国进口物价(较前月) 5月 +0.1% +0.6%
(较上年同期) -0.4% -0.6%
0645 法国消费者信心指数 6月 93 93
0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 5月 +5.4% +5.3%
民间贷款 +0.4% 持平
M3三个月移动平均年增长率 -- +4.7%
0800 意大利企业信心指数 6月 103.8 103.5
0800 意大利消费者信心指数 6月 105.7 105.7
6月29日当周
6月29日-7月2日
0600 德国实质零售销售(较前月) 5月 +0.2% +1.7%
(较上年同期) -- +1.0%
6月29日(一)
0830 英国消费者信贷(亿英镑) 5月 -- 增加11.73
抵押贷款发放金额(亿英镑) -- 增加17.35
抵押贷款批准件数(千件) -- 68.076
M4货供额(较前月) -- +0.4%
1200 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月初值 +0.1% +0.1%
(较上年同期) +0.5% +0.7%
消费者物价调合指数(HICP)(较前月) +0.1% +0.1%
(较上年同期) +0.4% +0.7%
0900 欧元区企业景气指数 6月 -- 正0.28
经济景气指数 正103.5 正103.8
工业景气指数 负3.1 负3.0
服务业景气指数 正7.9 正7.8
消费者信心指数 负5.6 负5.5
消费者通胀预期指数 -- 正3.6
生产者通胀预期指数 -- 负0.5
2305 英国GfK消费者信心指数 6月 -- 正1
6月30日(二)
0645 法国消费者支出(较前月) 5月 -- +0.1%
0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 -- -0.4%
0700 瑞士KOF领先指标 6月 -- 93.1
0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 6月 减少0.8 减少0.6
未经季节调整失业人数(万人) -- 276.2
经季节调整失业率 6.4% 6.4%
经季节调整失业人数(万人) -- 278.6
0800 意大利失业率 5月 -- 12.4%
0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 -- +0.3%
(较上年同期) -- +2.4%
0830 英国企业投资(较前季) 第一季 -- +1.7%
(较上年同期) -- +3.7%
0830 英国经常帐收支(亿英镑) 第一季 -- 赤字253
0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月初值 -- +0.1%
(较上年同期) -- +0.1%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 6月初值 -- +0.2%
(较上年同期) -- +0.2%
0900 欧元区HICP(较上年同期) 6月初值 +0.2% +0.3%
0900 欧元区失业率 5月 11.1% 11.1%
1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 -- -0.1%
(较上年同期) -- -2.3%
7月1日(三)
0730 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 6月 -- 49.4
0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 6月 -- 54.8
0750 法国Markit制造业PMI 6月 -- 50.5
0755 德国Markit/BME制造业PMI 6月 51.9 51.9
0800 意大利公共赤字与GDP之比 第一季 -- 2.30%
0800 欧元区Markit制造业PMI 6月终值 52.5 52.5
0830 英国Markit/CIPS制造业PMI 6月 -- 52.0
7月2日(四)
0600 英国Nationwide房价(较前月) 6月 -- +0.3%
(较上年同期) -- +4.6%
0830 英国Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI) 6月 -- 55.9
0900 欧元区PPI(较前月) 5月 +0.1% -0.1%
(较上年同期) -2.0% -2.2%
7月3日(五)
0745 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI) 6月 -- 52.5
0750 法国Markit服务业PMI 6月 -- 54.1
综合PMI -- 53.4
0755 德国Markit服务业PMI 6月终值 54.2 54.2
综合PMI -- 54.0
0800 欧元区Markit服务业PMI 6月终值 54.4 54.4
综合PMI -- 54.1
0830 英国Markit/CIPS服务业PMI 6月 -- 56.5
0900 欧元区零售销售(较前月) 5月 +0.2% +0.7%
(较上年同期) -- +2.2%
7月3-10日
0700 英国Halifax房价指数(较前月) 6月 -- -0.1%
截至6月的三个月房价指数(较上年同期) -- +8.6% (完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。