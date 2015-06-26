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市场报道 | 2015年 6月 26日 星期五 08:23 BJT

****欧洲经济指标预测--6月26日-7月3日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

6月22日当周

6月26日(五)

0600 德国进口物价(较前月) 5月 +0.1% +0.6%

(较上年同期) -0.4% -0.6%

0645 法国消费者信心指数 6月 93 93

0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 5月 +5.4% +5.3%

民间贷款 +0.4% 持平

M3三个月移动平均年增长率 -- +4.7%

0800 意大利企业信心指数 6月 103.8 103.5

0800 意大利消费者信心指数 6月 105.7 105.7

6月29日当周

6月29日-7月2日

0600 德国实质零售销售(较前月) 5月 +0.2% +1.7%

(较上年同期) -- +1.0%

6月29日(一)

0830 英国消费者信贷(亿英镑) 5月 -- 增加11.73

抵押贷款发放金额(亿英镑) -- 增加17.35

抵押贷款批准件数(千件) -- 68.076

M4货供额(较前月) -- +0.4%

1200 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月初值 +0.1% +0.1%

(较上年同期) +0.5% +0.7%

消费者物价调合指数(HICP)(较前月) +0.1% +0.1%

(较上年同期) +0.4% +0.7%

0900 欧元区企业景气指数 6月 -- 正0.28

经济景气指数 正103.5 正103.8

工业景气指数 负3.1 负3.0

服务业景气指数 正7.9 正7.8

消费者信心指数 负5.6 负5.5

消费者通胀预期指数 -- 正3.6

生产者通胀预期指数 -- 负0.5

2305 英国GfK消费者信心指数 6月 -- 正1

6月30日(二)

0645 法国消费者支出(较前月) 5月 -- +0.1%

0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 -- -0.4%

0700 瑞士KOF领先指标 6月 -- 93.1

0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 6月 减少0.8 减少0.6

未经季节调整失业人数(万人) -- 276.2

经季节调整失业率 6.4% 6.4%

经季节调整失业人数(万人) -- 278.6

0800 意大利失业率 5月 -- 12.4%

0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 -- +0.3%

(较上年同期) -- +2.4%

0830 英国企业投资(较前季) 第一季 -- +1.7%

(较上年同期) -- +3.7%

0830 英国经常帐收支(亿英镑) 第一季 -- 赤字253

0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月初值 -- +0.1%

(较上年同期) -- +0.1%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 6月初值 -- +0.2%

(较上年同期) -- +0.2%

0900 欧元区HICP(较上年同期) 6月初值 +0.2% +0.3%

0900 欧元区失业率 5月 11.1% 11.1%

1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 -- -0.1%

(较上年同期) -- -2.3%

7月1日(三)

0730 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 6月 -- 49.4

0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 6月 -- 54.8

0750 法国Markit制造业PMI 6月 -- 50.5

0755 德国Markit/BME制造业PMI 6月 51.9 51.9

0800 意大利公共赤字与GDP之比 第一季 -- 2.30%

0800 欧元区Markit制造业PMI 6月终值 52.5 52.5

0830 英国Markit/CIPS制造业PMI 6月 -- 52.0

7月2日(四)

0600 英国Nationwide房价(较前月) 6月 -- +0.3%

(较上年同期) -- +4.6%

0830 英国Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI) 6月 -- 55.9

0900 欧元区PPI(较前月) 5月 +0.1% -0.1%

(较上年同期) -2.0% -2.2%

7月3日(五)

0745 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI) 6月 -- 52.5

0750 法国Markit服务业PMI 6月 -- 54.1

综合PMI -- 53.4

0755 德国Markit服务业PMI 6月终值 54.2 54.2

综合PMI -- 54.0

0800 欧元区Markit服务业PMI 6月终值 54.4 54.4

综合PMI -- 54.1

0830 英国Markit/CIPS服务业PMI 6月 -- 56.5

0900 欧元区零售销售(较前月) 5月 +0.2% +0.7%

(较上年同期) -- +2.2%

7月3-10日

0700 英国Halifax房价指数(较前月) 6月 -- -0.1%

截至6月的三个月房价指数(较上年同期) -- +8.6% (完)

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