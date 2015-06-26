《美国上市公司业绩公布日程表》--6月26日至7月3日

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
汤森路透6月25日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司：
公布时间 业绩季度及公司名称 代码
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6月30日 BMO Q4 2015 ConAgra Foods
7月 1日 BMO Q4 2015 General Mills
7月 1日 BMO Q2 2015 McCormick & Company
7月 1日 BMO Q4 2015 Paychex
7月 1日 BMO Q1 2016 Constellation Brands
如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 张若琪 审校 张涛)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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