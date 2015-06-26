欧洲经济：欧洲央行管委称量化宽松对经济发挥正面影响

路透布鲁塞尔6月25日 - 欧洲央行管理委员会委员Jan Smets周四指出，欧洲央行的债券购买计划正在奏效，并已对经济发挥正面影响。

欧洲央行3月启动资产购买计划，打算挹注1万亿(兆)余欧元新资金于欧元区经济。

“其目标是使宏观经济稳定，那也有利于金融稳定；目前可说已起到作用。”Smets在比利时央行一场记者会表示。

Smets警告称，低利率环境可能导致过度冒险，因为投资人会追求高收益；但他补充道，这样的环境主要是宏观经济失衡导致，而购债计划也意在设法解决这种失衡现象。

“低利率暂受该计划的支撑，购债计划已导致投资者在金融体系中某些领域寻求收益或是其他风险。”Smets表示。

“但毫不采取量化宽松来应对金融体系某一部分或某国的问题(或冒险行为)，也是完全不对的。”他补充称。

Smets说，若不推出购债计划，欧元区有进一步陷入通缩漩涡之虞。

“现在那个风险降低了。”Smets称。(完) (编译 张若琪 审校 于春红)