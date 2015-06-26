中国航空：国资委正研究三大航空公司旗下货运业务合并的可能性--报载

报导指出，目前尚未有明确的合并方案出台。此次重提合并货运航空业务的想法，是由民航局推动，目前国资委正在研究调研、选择合并对象。 报导称，过去几年，货运航空市场一直不景气，三大国有航空旗下的货运航空业务也连年亏损。据多位航空公司管理层透露，早在2009年，政府有关方面就曾建议将三大国有航空集团的航空货运业务合并，不过随后国航与国泰合资、东航内部整合，都没有将合并事宜实质推进。 三大国有航空公司中，国航有一家全货运航空公司中国国际货运航空有限公司，在2009年引入国泰航空 ，成为合资货运航空公司，国航持有国货航51%股权。东方航空旗下的中国货运航空有限公司，则通过一系列内部重组整合，成为东航物流的子公司。南方航空旗下的货运业务，还是以公司的货运部形式存在。 公开资料显示，目前中国约有10家全货运航空公司，全货机超百架。除了顺丰、东海、长龙等民营货运航空公司，国有三大航空旗下的全货机占据了约三分之一，而且其客机的腹舱也可以承载不少货运运力。