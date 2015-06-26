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亚洲 | 2015年 6月 26日 星期五 08:07 BJT

《全球汇市》欧元窄幅波动，希腊债务谈判僵局持续

交易员表示，这能够让央行在必要时有进一步降息的空间，而不必担心加剧房价泡沫。

新西兰元 低见0.6864美元，从报告公布前略高于0.6900美元的价位滑落，不过很快收复半数跌幅，持于0.6895美元。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1201 1.1204 -0.03 -7.41 1.2097

美元/日圆 123.58 123.60 -0.02 +3.26 119.68

欧元/日圆 138.42 138.48 -0.04 -4.39 144.78

美元/瑞郎 0.9363 0.9366 -0.03 -5.81 0.9941

英镑/美元 1.5743 1.5744 -0.01 +1.09 1.5573

美元/加元 1.2332 1.2327 +0.04 +6.15 1.1618

澳元/美元 0.7731 0.7733 -0.03 -5.35 0.8168

新西兰元/美元 0.6886 0.6901 -0.22 -11.68 0.7797

澳元/日圆 95.540 95.580 -0.04 -2.26 97.750

新西兰元/日圆 85.100 85.300 -0.23 -8.80 93.310

英镑/日圆 194.55 194.58 -0.02 +4.38 186.38

澳元/新西兰元 1.1224 1.1175 +0.44 +7.21 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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