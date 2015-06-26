《全球汇市》欧元窄幅波动，希腊债务谈判僵局持续

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
交易员表示，这能够让央行在必要时有进一步降息的空间，而不必担心加剧房价泡沫。
新西兰元 低见0.6864美元，从报告公布前略高于0.6900美元的价位滑落，不过很快收复半数跌幅，持于0.6895美元。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1201 1.1204 -0.03 -7.41 1.2097
美元/日圆 123.58 123.60 -0.02 +3.26 119.68
欧元/日圆 138.42 138.48 -0.04 -4.39 144.78
美元/瑞郎 0.9363 0.9366 -0.03 -5.81 0.9941
英镑/美元 1.5743 1.5744 -0.01 +1.09 1.5573
美元/加元 1.2332 1.2327 +0.04 +6.15 1.1618
澳元/美元 0.7731 0.7733 -0.03 -5.35 0.8168
新西兰元/美元 0.6886 0.6901 -0.22 -11.68 0.7797
澳元/日圆 95.540 95.580 -0.04 -2.26 97.750
新西兰元/日圆 85.100 85.300 -0.23 -8.80 93.310
英镑/日圆 194.55 194.58 -0.02 +4.38 186.38
澳元/新西兰元 1.1224 1.1175 +0.44 +7.21 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译/审校 徐文焰/于春红/张涛/陈宗琦/李婷仪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”