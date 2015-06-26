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亚洲 | 2015年 6月 26日 星期五 08:10 BJT

《中国报摘》--中国证券报6月26日

* 头版头条:

--多位宏观经济专家和券商研究人士认为，在一系列稳增长政策作用下，中国经济增速有望在三季度或下半年企稳，未来宏观调控政策仍将保持偏宽松态势。

* 其他:

--据悉，中国国际货运航空、中国货运航空和南方航空公司货运三大货运航空公司合并一事确存可能性，目前正在推动之中，最快或于年底前明朗化。

--安信证券首席经济学家高善文表示，今年以来股市的驱动更多转向博弈特征，今年年底前，货币紧缩风险非常小，筹码供应尚不会井喷，牛市结束的迹象非常不明确。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 李宏薇; 审校 黄凯)

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