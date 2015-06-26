《中国报摘》--中国证券报6月26日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 头版头条:
--多位宏观经济专家和券商研究人士认为，在一系列稳增长政策作用下，中国经济增速有望在三季度或下半年企稳，未来宏观调控政策仍将保持偏宽松态势。
* 其他:
--据悉，中国国际货运航空、中国货运航空和南方航空公司货运三大货运航空公司合并一事确存可能性，目前正在推动之中，最快或于年底前明朗化。
--安信证券首席经济学家高善文表示，今年以来股市的驱动更多转向博弈特征，今年年底前，货币紧缩风险非常小，筹码供应尚不会井喷，牛市结束的迹象非常不明确。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”