《中国重要政经日程》--6月26日

==========================今日重要政经日程==========================

6/26（周五）

--2015陆家嘴论坛将于6月26日-27日在上海举行，主题为“新常态下的金融改革与扩大开放”。

*--下午3时 国务院新闻办公室举行新闻发布会，请中国银行业监督管理委员会主席尚福林介绍鼓励民间资本进入银行业等方面情况，并答记者问。

*--下午5时 第四届全球智库峰会开幕式，中国网将现场直播。

--由《中国企业家》杂志社主办的“2015(第十五届)中国企业未来之星年会”定于6月26日-27日举行。主题为“搅局者”。

==========================近期重要政经日程==========================

*6/27（周六）

--全球创业金融与创新论坛6月27日-6月28日在清华大学五道口金融学院主楼举行。

*6/28（周日）

--应比利时王国首相米歇尔、法兰西共和国总理瓦尔斯、经济合作与发展组织秘书长古里亚邀请，国务院总理李克强将于6月28日至7月2日赴布鲁塞尔出席第十七次中国欧盟领导人会晤并顺访比利时，对法国进行正式访问并访问经济合作与发展组织总部。

7/9（周四）

--新浪财经主办的“2015（第三届）银行业发展论坛”在北京金融街威斯汀大酒店举办。

9/18（周五）

--第12届中国－东盟博览会将在广西南宁举办，至21日，泰国将是本届博览会的主题国。

10/20日（周二）

--（2015）第十七届中国国际矿业大会将于天津市区的梅江会展中心举行，至23日。

注: * 代表新增日程