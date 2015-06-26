美国政经：奥巴马医改法案关键条款获最高法支持，法案将“存在下去”

此次裁决中，与Roberts持相同观点的还有保守派法官Anthony Kennedy、以及法院的四位自由派成员。这项裁决可能确保奥巴马医保法案成为美国社保计划中的一个长期元素。

这项裁决意味着当前体系仍将保持下去，补贴可适用于全国范围。而如果这次法律挑战胜利的话，至少有34州的640万人将无法获得每月平均272美元的补贴。

这是三年之内，最高法院第二度驳回保守派人士发起的重大法律挑战。这两次的裁决书都是由Roberts撰写。但与2012年法院以5-4票通过裁决所不同的是，这次Kennedy与Roberts一样站在了多数派阵营。

政治分析师表示，共和党仍将在国会以及2016年总统大选的造势活动中不停抨击奥巴马医保法案，以激励右翼选民并筹措选举资金，不过在2017年1月奥巴马总统任期届满之前，想要削弱奥巴马医保法案的机会不大。

奥巴马称，该法已经成为美国人的一部分。