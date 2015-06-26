《中国报摘》--其他报纸重要消息6月26日

**上海证券报**

--继在住房反向抵押养老保险等试点上先行先试之后，上海又率先启动航运保险产品注册制改革。

--华友钴业 拟以不低于25.35元人民币/股价格，向包括二股东华友投资在内的特定对象非公开发行不超过8,838.36万股，募集资金不超过22.41亿元。用于刚果(金)PE527铜钴矿权区收购及开发项目等。

**证券时报**

--交通银行 称，其境外发行优先股获银监会同意。具体方案为不超过1.5亿股的优先股，募集金额不超过24.5亿美元或等值外币。

**21世纪经济报 道**

--银之杰 称，出资1.5亿元参与发起设立的易安财产保险股份有限公司获准筹建。

**第一财经日报**

--深圳四大国有银行近日上调首套房贷利率，大部分股份制银行也都减少了折扣力度。另外，东亚银行 深圳分行的二套房首付四成，也在仅执行一个星期后便被叫停。(完)