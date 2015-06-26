《中国报摘》--其他报纸重要消息6月26日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**上海证券报**
--继在住房反向抵押养老保险等试点上先行先试之后，上海又率先启动航运保险产品注册制改革。
--华友钴业 拟以不低于25.35元人民币/股价格，向包括二股东华友投资在内的特定对象非公开发行不超过8,838.36万股，募集资金不超过22.41亿元。用于刚果(金)PE527铜钴矿权区收购及开发项目等。
**证券时报**
--交通银行 称，其境外发行优先股获银监会同意。具体方案为不超过1.5亿股的优先股，募集金额不超过24.5亿美元或等值外币。
**21世纪经济报 道**
--银之杰 称，出资1.5亿元参与发起设立的易安财产保险股份有限公司获准筹建。
**第一财经日报**
--深圳四大国有银行近日上调首套房贷利率，大部分股份制银行也都减少了折扣力度。另外，东亚银行 深圳分行的二套房首付四成，也在仅执行一个星期后便被叫停。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”