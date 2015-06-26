《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月26日

*工商时报：

--台电示警，预估今年7、8月备转容量率低于4%，7月1日至3日的大学指考备转容量率可能低至4%以下，至7月8、9日备转容量率仅剩2.2%，创10年新低，濒临限电边缘。经济部长邓振中表示，已要求台电维持机组正常运作，不能影响指考进行。

--三商美邦人寿25日举行股东常会，但却不再延续去年未执行的3.5亿股私募增资案，主要是去年洽谈的策略合作对象并未谈成功，暂时不再需要股东会再授权20%左右的私募股权，但三商美邦人寿表示，仍持续洽谈两岸相互参股机会，要找一家大陆伙伴，双方各参股对方20%股权，进行两岸相互合作。

*经济日报：

--行政院长毛治国要求将〞适龄退休、延长退休年龄〞写入刚出炉的高龄政策白皮书。未来跨部会也将推出一系列措施，提振台湾的银发劳动参与率。

--房地合一税改案通过，北中南建商看旺下半年房市购屋买气，百亿台币级推案潮喷发而出；据住展杂志最新统计，6月下旬至今年底共有900百亿台币的大案上膛，九案全都是上市柜公司主导，总销飙破1,800亿台币。

--台湾金控董事会拟协调主计总处以国库现金增资70亿台币，财政部表示，国库现增有助强化台银资本结构，提升竞争力，包括台湾金、土银各现增70亿台币案，财政部会尽全力争取。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。