《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--6月26日

路透香港6月26日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7512港元 ) 美股道琼工业指数周四收低-75.71,或-0.42%,报17890.36点.但医疗保健类股劲扬，之前美国最高法院裁决，奥巴马 医改计划可以为中低收入者购买医疗保险提供联邦补贴。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 144.730 -2.18 30560 11.218 -1.07 中国铝业 13.000 -1.29 38705 4.031 0.02 中国移动 65.610 -1.35 196289 101.711 0.41 中国人寿 21.950 -2.23 159042 34.028 -0.65 中石油 115.540 -1.20 32171 8.956 -0.93 中石化 87.150 -0.93 45492 6.755 -0.81 汇丰控股 <HSBC.K 46.640 -1.10 1068769 72.303 -1.02 中电信 60.570 -2.35 36907 4.695 -0.32 中国联通 16.270 0.43 116189 12.611 -0.54 兖州煤业 8.500 -2.19 16011 6.589 -1.07 华能国际 55.470 -0.66 18366 10.749 -0.84 南方航空 62.640 -1.03 15558 9.711 -0.61 东方航空 45.160 -1.74 6548 7.001 -0.41 中芯国际 5.910 -2.48 14679 0.916 -0.41 （完）