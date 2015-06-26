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亚洲 | 2015年 6月 26日 星期五 08:21 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--6月26日

路透香港6月26日 - 
 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7512港元      )
                                                                                                                                                                                         
 美股道琼工业指数周四收低-75.71,或-0.42%,报17890.36点.但医疗保健类股劲扬，之前美国最高法院裁决，奥巴马                                                                                   
 医改计划可以为中低收入者购买医疗保险提供联邦补贴。                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                         
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价                                                                                                    
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)                                                                                                       
 -------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                   
 中海油                       144.730   -2.18      30560            11.218      -1.07                                                                                                    
 中国铝业                      13.000   -1.29      38705             4.031       0.02                                                                                                    
 中国移动                      65.610   -1.35     196289           101.711       0.41                                                                                                    
 中国人寿                      21.950   -2.23     159042            34.028      -0.65                                                                                                    
 中石油                       115.540   -1.20      32171             8.956      -0.93                                                                                                    
 中石化                        87.150   -0.93      45492             6.755      -0.81                                                                                                    
 汇丰控股            <HSBC.K   46.640   -1.10    1068769            72.303      -1.02                                                                                                    
 中电信                        60.570   -2.35      36907             4.695      -0.32                                                                                                    
 中国联通                      16.270    0.43     116189            12.611      -0.54                                                                                                    
 兖州煤业                       8.500   -2.19      16011             6.589      -1.07                                                                                                    
 华能国际                      55.470   -0.66      18366            10.749      -0.84                                                                                                    
 南方航空                      62.640   -1.03      15558             9.711      -0.61                                                                                                    
 东方航空                      45.160   -1.74       6548             7.001      -0.41                                                                                                    
 中芯国际                       5.910   -2.48      14679             0.916      -0.41                                                                                                    
 （完）

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