国际油市：美国原油期货小幅下跌，市场忧虑美国油品供应过剩

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
布兰特原油8月合约 上涨0.17美元至每桶63.37美元，上日结算下跌0.29美元。
几位美国议员要求在解除对伊朗的经济制裁之前，需严格检视一项计划，并确保伊朗遵守与六大强国提议中的核计划协议。
俄罗斯卢克石油(Lukoil)周四表示，伊拉克把原油出口分为轻质油和重质油品级的决定，帮助解决了物流问题，几家石油生产商也因而解除对产量自我设限。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 郑茵/李婷仪 审校 张若琪/于春红)
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路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。