国际油市：美国原油期货小幅下跌，市场忧虑美国油品供应过剩

布兰特原油8月合约 上涨0.17美元至每桶63.37美元，上日结算下跌0.29美元。

几位美国议员要求在解除对伊朗的经济制裁之前，需严格检视一项计划，并确保伊朗遵守与六大强国提议中的核计划协议。

俄罗斯卢克石油(Lukoil)周四表示，伊拉克把原油出口分为轻质油和重质油品级的决定，帮助解决了物流问题，几家石油生产商也因而解除对产量自我设限。(完)

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