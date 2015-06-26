更新版 1-日本经济：5月家庭支出逾一年来首次同比上升，但CPI放缓

这是去年3月以来首次增长，标志着在去年上调消费税打压支出后，消费者终于开始愿意花钱了。

核心CPI增幅放缓应不会令日本央行感到意外，受去年油价下跌影响，央行此前已预计到今年多数时间物价增长迟滞。

路透调查的分析师此前预计核心CPI持平。

分析师称，由于通胀率仍较2%的目标差很多，央行仍将承受扩大已经很庞大的刺激计划的压力。

日本经济已从去年的衰退阴影中走出，今年第一季经济成长环比年率为增长3.9%，因企业增加了支出。 (完)