更新版 1-日本经济：5月家庭支出逾一年来首次同比上升，但CPI放缓

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
这是去年3月以来首次增长，标志着在去年上调消费税打压支出后，消费者终于开始愿意花钱了。
核心CPI增幅放缓应不会令日本央行感到意外，受去年油价下跌影响，央行此前已预计到今年多数时间物价增长迟滞。
路透调查的分析师此前预计核心CPI持平。
分析师称，由于通胀率仍较2%的目标差很多，央行仍将承受扩大已经很庞大的刺激计划的压力。
日本经济已从去年的衰退阴影中走出，今年第一季经济成长环比年率为增长3.9%，因企业增加了支出。 (完)
(编译 孙茉莉/于春红; 审校 张涛/许娜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”