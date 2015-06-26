中国金融：5月末银行业总资产同比增长13%，总负债同比增12.5%--银监会

刊登在银监会网站的新闻稿显示，其中商业银行总资产合计为141.86万亿元，同比增长14.7%，占银行业金融机构总资产的78.7%；总负债合计为131.35万亿元，同比增长14.3%，占银行业金融机构总负债的78.6%。