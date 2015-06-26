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亚洲 | 2015年 6月 26日 星期五 08:36 BJT

中国金融：5月末银行业总资产同比增长13%，总负债同比增12.5%--银监会

路透北京6月26日 - 中国银监会公布至5月底银行业金融机构总资产180.37万亿元人民币，同比增长13%；总负债167.08万亿元，同比增长12.5%。

刊登在银监会网站的新闻稿显示，其中商业银行总资产合计为141.86万亿元，同比增长14.7%，占银行业金融机构总资产的78.7%；总负债合计为131.35万亿元，同比增长14.3%，占银行业金融机构总负债的78.6%。

分项数据显示，至5月底，大型商业银行总资产72.44万亿元，同比增长10.8%；总负债66.71万亿元，同比增长10.2%。股份制商业银行总资产33.98万亿元，同比增长15.2%；总负债31.89万亿元，同比增长15%。

中小型银行中，城市商业银行总资产和总负债依旧同比增长最快，城商行总资产为19.75万亿元，同比增长20.7%；总负债18.4万亿元，同比增长20.6%。农村金融机构总资产23.95万亿元，同比增长15.8%；总负债22.23万亿元，同比增长15.4%。

数据显示，其他类金融机构总资产30.23万亿元，同比增长9.3%；总负债27.82万亿元，同比增长8.5%。（完） (发稿 王蕾；; 审校 杨淑祯)

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