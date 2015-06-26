《香港报摘》--经济日报6月26日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**头版头条**
--港交所 上周决定进行「同股不同权」次轮谘询，事隔不足一周，证监会表态拒收货，昨发声明称：「董事局一致决定不支持」，三点反驳建议草案。
**其他**
--阿里巴巴同系的网商银行昨正式开幕，即定下5年服务1,000万中小微企业及个人消费者的目标。阿里巴巴执行主席马云表示：「从来没有一家（银行），贷款客户能达千万企业，我觉得这是非常伟大的银行。」
--新股市场近日趋活跃，再有重磅新股拟下半年来港招股。中国再保拟最快下季交上市申请，集资20亿美元（约156亿港元）。
--虽然香港人民币拆息回落，但仍有港银加人币定期存款息率，信银国际把1个月存期的短息大加1.17厘；惟新息率仍未破3厘，仅报2.85厘。
--远东发展 早前公布拟私有化帝盛酒店 ，以现金每股0.72港元及每股帝盛可换0.28125股远展为条件。远展董事总经理孔祥达指，私有化是为了释放酒店资产价值。
--捷星香港不获发航空服务牌照。空运牌照局昨宣布，由于捷星未符合有关的法定要求，所以拒绝发牌。捷星发声明表示，对结果感到极之失望。（完）
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台湾报摘 (整理 赵红梅；; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”