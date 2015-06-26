台湾数据：5月景气对策信号转黄蓝灯，综合判断分数18分

国发会表示，展望未来，随着美国经济数据好转，加上欧元区、日本持续复苏，下半年全球景气将逐渐回升，有助于改善出口衰退情势。内需方面，行动通讯产品对高阶晶片需求，以及物联网、巨量资料等应用商机，仍可带动相关产业投资力道；民间消费在就业情势改善与暑假消费旺季的激励下，应可维持。整体而言，目前国内经济因出口、生产与商业销售不佳，短期成长动能偏弱，但下半年可望逐渐改善。