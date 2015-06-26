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亚洲 | 2015年 6月 26日 星期五 17:41 BJT

台湾数据：5月景气对策信号转黄蓝灯，综合判断分数18分

路透台北6月26日 - 台湾国家发展委员会周五指出，5月景气对策信号由蓝灯转呈黄蓝灯，综合判断分数较上月增加2分至18分。

国发会表示，展望未来，随着美国经济数据好转，加上欧元区、日本持续复苏，下半年全球景气将逐渐回升，有助于改善出口衰退情势。内需方面，行动通讯产品对高阶晶片需求，以及物联网、巨量资料等应用商机，仍可带动相关产业投资力道；民间消费在就业情势改善与暑假消费旺季的激励下，应可维持。整体而言，目前国内经济因出口、生产与商业销售不佳，短期成长动能偏弱，但下半年可望逐渐改善。

上月的景气对策信号是代表景气低迷的蓝灯，综合判断分数16分。(完)

参考相关细节，可点选国发会网站,网址为 (www.ndc.gov.tw/)

台湾经济新闻请见 (记者 高洁如; 审校 林高丽)

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