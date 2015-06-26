《全球重要经济事件一览表》--6月26日-7月3日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(除特别说明外，均为GMT时间)
6月26日(五)
堪萨斯城--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治在堪萨斯联储会议上发言，主题为“支付体系”(1645)。
伦敦--英国央行总裁卡尼和美国前总统克林顿在伦敦金融城政府(City of London Corporation)主办的大型银行和企业参加的会议上发言。
伦敦--英国央行总裁卡尼在一次会议上就“创造公平有效的市场”发表演说(1445)。
伦敦--英国央行官员Matt Waldron在商业分析师协会解释该央行的预估手法(1100)。
法兰克福--德国财政部长朔伊布勒在国际金融协会(IIF)欧洲峰会发表演说(1000)。
斯德哥尔摩--瑞典央行召开理事会会议。
6月29日(一)
伯尔尼--瑞士国际金融论坛，主题为“重建全球金融”。瑞士央行总裁乔丹和欧洲央行执委普雷特将是主要发言嘉宾。
6月30日(二)
伦敦--澳洲央行总裁史蒂文斯在国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)举办的活动上发表演讲(0840)。
赫尔辛基--芬兰财政部发布债务管理季度报告，包括7-9月公债发行近期展望(0700)。
圣路易斯--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在由Active Capital与Six Thirty举办的“新兴领袖创业峰会”(Emerging Leaders Venture Summit)前发表演说(2200)。
7月1日(三)
伦敦--英国央行公布金融稳定报告，之后央行总裁卡尼召开记者会(0930)。
巴黎--法国国际税务对话(至7月3日)。
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，无利率决定。
斯德哥尔摩--瑞典央行召开货币政策会议(至7月2日)。
7月2日(四)
斯德哥尔摩--瑞典央行宣布利率决议(0730)。
7月3日(五)
暂无重要经济事件。
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台湾重要政经日程 (编译 陈宗琦；审校 张荻)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”