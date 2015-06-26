中国企业：上半年中企全球股权募资849亿美元创历史新高--汤森路透

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海6月26日 - 据汤森路透最新统计数据，今年以来，中国企业在全球股权资本市场（ECM）的募资总额达849亿美元，同比增长83.2%，创历年来上半年募资总额的最高纪录。
股权资本市场一般包括首次公开发行（IPO）、再融资和可转债三类。截止周二数据，上半年中国企业在全球IPO融资达384亿美元，较去年同期增长111.4%，其中中国证券公司的IPO融资额达163亿美元，占42.5%份额。
今年以来，中国企业的增发股份筹资达439亿美元，同比增长95.9%，是有史以来半年期中国企业通过增发筹资最多的一年，其中A股市场增发筹资达243亿美元，同比增长35.7%。而上半年中国企业发行可转债遇冷，仅募集了27亿美元资金，同比下降53.6%，是2012年以来最低水平。
值得一提的是，在今年中国企业股权发行中，规模最大的六项发行均来自证券公司。华泰证券 在今年上半年IPO募资金额居首位，该公司以指导价区间的价格上限完成其在香港的首次上市，并且行使了超额配股权，共募集资金达50亿美元。国泰君安证券 在上交所的IPO筹得资金48亿美元。
在中国企业股权融资的相关承销商中，高盛公司 上半年以65亿美元的承销额跃居首位，去年同期其为第三，高盛共参与了华泰证券H股IPO、广发证券 H股IPO、银河证券 增发等八项超过10亿美元的大交易；瑞银 和中信证券 则分列第二和第三位。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”