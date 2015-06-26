中国企业：上半年中企全球股权募资849亿美元创历史新高--汤森路透

路透上海6月26日 - 据汤森路透最新统计数据，今年以来，中国企业在全球股权资本市场（ECM）的募资总额达849亿美元，同比增长83.2%，创历年来上半年募资总额的最高纪录。

股权资本市场一般包括首次公开发行（IPO）、再融资和可转债三类。截止周二数据，上半年中国企业在全球IPO融资达384亿美元，较去年同期增长111.4%，其中中国证券公司的IPO融资额达163亿美元，占42.5%份额。

今年以来，中国企业的增发股份筹资达439亿美元，同比增长95.9%，是有史以来半年期中国企业通过增发筹资最多的一年，其中A股市场增发筹资达243亿美元，同比增长35.7%。而上半年中国企业发行可转债遇冷，仅募集了27亿美元资金，同比下降53.6%，是2012年以来最低水平。

值得一提的是，在今年中国企业股权发行中，规模最大的六项发行均来自证券公司。华泰证券 在今年上半年IPO募资金额居首位，该公司以指导价区间的价格上限完成其在香港的首次上市，并且行使了超额配股权，共募集资金达50亿美元。国泰君安证券 在上交所的IPO筹得资金48亿美元。

在中国企业股权融资的相关承销商中，高盛公司 上半年以65亿美元的承销额跃居首位，去年同期其为第三，高盛共参与了华泰证券H股IPO、广发证券 H股IPO、银河证券 增发等八项超过10亿美元的大交易；瑞银 和中信证券 则分列第二和第三位。（完）