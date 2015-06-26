修正-《交易视点》央行会议没有意外，台债料因接近季底而清淡--元大宝来证

路透台北6月26日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，上日晚间美国公布5月消费者支出上升0.9%，创2009年8月以来最大升幅，进一步显示美国经济第二季成长加速。上周初次失业救济金人数连续第16周低于30万人，显示劳工市场持续改善。不过，市场对希腊的关注盖过了美国数据良好的表现，道琼工业指数收低75.71点，10年期公债殖利率收在2.4124%，较前一交易日反弹4.14基点。