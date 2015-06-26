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亚洲 | 2015年 6月 26日 星期五 08:53 BJT

修正-《交易视点》央行会议没有意外，台债料因接近季底而清淡--元大宝来证

(更正文末104/5期的报价代码)

路透台北6月26日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，上日晚间美国公布5月消费者支出上升0.9%，创2009年8月以来最大升幅，进一步显示美国经济第二季成长加速。上周初次失业救济金人数连续第16周低于30万人，显示劳工市场持续改善。不过，市场对希腊的关注盖过了美国数据良好的表现，道琼工业指数收低75.71点，10年期公债殖利率收在2.4124%，较前一交易日反弹4.14基点。

央行利率连16冻，彭总裁表示，台湾名目及实质利率低于多数国家，货币政策维持适度稳定宽松，理监事会议内容大致符合市预期，在无太大变数下，时序接近季底，行情将转为清淡，预估本周十年券104/5期 公债成交区间1.48%-1.53%，五年券104/9期 在0.97%-1.02%。(完) (整理 高洁如; 审校 杨淑祯)

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