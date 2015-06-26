《香港报摘》--信报6月26日

**头版头条**

--香港证监会罕有地高调与港交所 「打对台」，证监昨天发表声明，指董事局一致不支持港交所就「不同投票权架构」第二轮谘询提出的建议草案，间接「叫停」谘询。财经事务及库务局局长陈家强重申，政府不会从中协调，「证监会是监管机构，它的说话是最后决定」。

**其他**

--自由行旅客减少，本港零售业续陷严冬。莎莎 及六福 去年度盈利倒退逾一成，景福集团 亏损更呈现扩大，三家零售企业未来将关闭业绩不理想的店舖救亡。

--两只将于今日挂牌的新股，昨天暗盘齐齐潜水。据辉立交易场资料显示，内地智能手机供应商维太移动 暗盘开收报2.44元，较招股价跌1.61%。不计手续费，每手1,000股蚀40港元。

--渣打集团 新任行政总裁温拓思（Bill Winters）计划对渣打进行结构性重整，加强部分主要区域性市场，如香港、新加坡、印度、阿联酋及非洲的资本及权力，以改善集团的表现及符合新的监管要求。

--重庆银行 公布，向上汽集团、上海世茂股份、生命人寿等5个投资者配售8.1亿股H股新股，集资近62亿港元，配售的新股占扩大后股本23.04%。（完）

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