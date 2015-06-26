专家观点-：全球流动性或面临断崖式短缺，为人民币国际化提供良好机遇

路透北京6月26日 - 中国人民银行金融研究所所长姚余栋近日撰文称，未来两年后，如果发达经济体退出量化宽松货币政策，则可能引发断崖式全球流动性短缺，全球将在半个世纪后再次面临流动性短缺。中国应继续立足于实体经济的需求，把握全球流动性短缺背景下的人民币国际化机遇。

第一财经日报周五刊登姚余栋文章称，全球流动性的新变化为人民币国际化提供了良好机遇。目前，美国GDP在全球经济中的占比已经从2001年的33%下降至2013年的22%；美、欧、英、日四大经济体在全球GDP中的占比从70%下降至不到50%。如果国际货币体系没有对全球经济实力变化做出调整，国际货币发行国对全球流动性的调整就会更加“力不从心”。

“未来，如果四大经济体在全球经济中的占比进一步降低，国际货币体系也必然需要新的国际货币，以避免出现全球流动性短缺。人民币国际化可以补充全球贸易投资对流动性的需求，这既是应对全球经济低增长的需要，也有助于维护国际货币体系稳定，从而有利于现有国际货币发行国。”他写到。

若以构成SDR篮子的四种货币（美元、欧元、英镑和日圆）的总供给量度量全球流动性状况，测算表明，国际金融危机爆发后，全球流动性需求上升，2009年和2010年，符合麦克洛姆法则的全球基础货币增速分别为15.7%和13.5%，但实际上这两年全球基础货币供给增速放缓，分别为9.9%和2.1%，导致许多新兴市场经济体外币流动性短缺，爆发“美元荒”。

姚余栋认为，未来市场需求仍将是人民币国际化前景的决定因素。从外部看，全球流动性需求、储备货币多元化和财富管理分散化的国际趋势，将为人民币市场接受度提高提供有利条件。从内部看，人民币跨境使用和离岸市场发展是否可持续，取决于宏观经济是否稳健以及金融改革开放进展。

政策建议方面，他认为未来应继续有序推进中国金融市场改革，提升金融市场化水平，推动利率和汇率市场化改革。在中国经常项目保持顺差的情况下，通过资本项目逆差实现人民币“走出去”；进一步推进资本项目可兑换，提高国内金融市场开放程度；继续完善人民币跨境清算体系，加快相关基础设施建设。

具体来看，可以结合“一带一路”建设，设立人民币海外投资基金，加大人民币对外投资，并通过经常项目回流，实现人民币的双向良性循环；完善人民币资本项下流出和回流途径，提高人民币跨境投融资便利程度，增强人民币资产的流动性和吸引力。