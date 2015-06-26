中国票据市场：转贴利率本周冲高回落，短期仍受半年末资金面制约

路透上海6月26日 - 中国票据市场转贴利率本周先涨后跌，大幅震荡后较上周略涨。半年末临近，随着资金价格上行，周初票据转贴利率一路走涨；不过周中起部分银行加大收票力度，逢高加大配置规模，使票据价格回落。

交易员表示，央行本周重启逆回购，有利于稳定短期资金面；国务院常务会议审议通过商业银行法修正案拟删存贷比规定，亦对机构资产配置情绪有所提振。不过，半年末在即银行收票力度料转弱，跨月资金价格亦可能继续高企，将制约票据价格的回落幅度。

华南一银行交易员表示，本周转贴利率随资金面及相关消息影响起落，“过山车行情，周一足月(六个月)国股(国有和股份制银行)买断转贴价格在3.8%附近，一路爬上周三最高的4.25%，现在又回到3.8%-4.0%。”

他并称，后半周股份制银行出资力度加大，亦使票据价格转跌；期限上，成交集中于中长期（六个月至一年），短票则受制于资金成本高企，收票方兴趣寥寥。

银行间七天期质押式回购 加权利率本周继续上行，连续刷新月内高点，但单周涨幅较此前放缓；最新报价在2.9246%，较上周五的2.7331%涨近20个bp(基点)。

上海一银行交易员表示，周中市场需求转好，主因股份行加大配置，作为票据市场资金主要提供方的大行出资有限。此外，期待已久的存贷比取消有所进展，减少存款规模对资产配置的制约，亦使收票情绪有所提振。

他并称，半年末当前，商业银行跨月风险资产的票据规模不见得十分富余，此轮逢高配置料已近尾声；银行间流动性虽然总体充裕，但资金价格在月末前难见回落，下周票据价格可能难以继续下行。

中国国务院常务会议周三通过《商业银行法修正案（草案）》。草案删除了贷款余额与存款余额比例不得超过75%的规定，将存贷比由法定监管指标转为流动性监测指标。

时隔逾两个月，中国央行意外重启逆回购操作，且利率较上次大幅下行。业内人士称，逆回购意在缓和半年末时点资金面短期紧张，虽然规模有限，却明确传达出将短期利率维持在低位的信号，上半年来的政策宽松基调亦得延续，但在工具选择上料将转为偏重定向手段。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。(完)

**路透中国银票转贴参考率(全国)报价