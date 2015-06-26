基金产业：6月24日止当周美国债券基金吸金34亿美元--理柏

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透纽约6月25日 - 汤森路透旗下理柏(Lipper)周四公布的数据显示，6月24日止当周美国基金投资者向应税债券基金注入34亿美元资金，希腊疑虑促使资金流入避险的债券。
这是三周来首次资金净流入。避险的美国现货公债基金吸引到4.37亿美元，为五周来首次净流入，风险较大的高收益债券基金吸引到6.31亿美元，为三周来首次净流入。
投资级债券基金则流出3.66亿美元，连续第三周流出，为2011年8月以来首见接连三周净流出。
股票基金有10亿美元资金净流出，为五周来投资者首次撤资。欧洲股票基金吸引到1.6亿美元，为连续第六周净流入。
投资国际股市的基金则吸金15亿美元，为第20周净流入。专攻美股的基金被投资人撤走26亿美元，之前一周为吸金45亿美元。
理柏研究服务部门主管Tom Roseen称，美股基金的净流出完全是来自共同基金，股市动荡导致散户投资者作出撤资回应。共同基金则被认为代表了散户的投资行为。
专攻能源股的基金吸引到2.28亿美元，为六周来首次净流入。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 龚芳)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”