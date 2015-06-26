基金产业：6月24日止当周美国债券基金吸金34亿美元--理柏

路透纽约6月25日 - 汤森路透旗下理柏(Lipper)周四公布的数据显示，6月24日止当周美国基金投资者向应税债券基金注入34亿美元资金，希腊疑虑促使资金流入避险的债券。

这是三周来首次资金净流入。避险的美国现货公债基金吸引到4.37亿美元，为五周来首次净流入，风险较大的高收益债券基金吸引到6.31亿美元，为三周来首次净流入。

投资级债券基金则流出3.66亿美元，连续第三周流出，为2011年8月以来首见接连三周净流出。

股票基金有10亿美元资金净流出，为五周来投资者首次撤资。欧洲股票基金吸引到1.6亿美元，为连续第六周净流入。

投资国际股市的基金则吸金15亿美元，为第20周净流入。专攻美股的基金被投资人撤走26亿美元，之前一周为吸金45亿美元。

理柏研究服务部门主管Tom Roseen称，美股基金的净流出完全是来自共同基金，股市动荡导致散户投资者作出撤资回应。共同基金则被认为代表了散户的投资行为。

专攻能源股的基金吸引到2.28亿美元，为六周来首次净流入。(完)