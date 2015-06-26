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亚洲 | 2015年 6月 26日 星期五 08:55 BJT

《交易视点》台湾央行偏鸽派，台债维持中性偏多整理--群益金鼎证券

路透台北6月26日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，台债周四开盘市场出现追价买盘，104/5R突破1.5%关卡，但随后追价无力，104/9 更缺乏买气，尾盘卖压推升利率仅小跌作收。

台湾央行如预期维持利率不变，对经济表示有些下滑，希腊对台湾影响不大，预期物价下半年上升，并表示不必追随其他地方的政策，实质利率很低，货币政策适度宽松。整体而言央行态度中性偏鸽派，预期全年货币政策维持稳定，债券市场也将维持中性偏多整理。104/9区间0.97-1.02%，10年券104/5期 区间1.47-1.52%。(完) (整理 高洁如; 审校 黄凯)

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