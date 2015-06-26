《交易视点》台湾央行偏鸽派，台债维持中性偏多整理--群益金鼎证券

台湾央行如预期维持利率不变，对经济表示有些下滑，希腊对台湾影响不大，预期物价下半年上升，并表示不必追随其他地方的政策，实质利率很低，货币政策适度宽松。整体而言央行态度中性偏鸽派，预期全年货币政策维持稳定，债券市场也将维持中性偏多整理。104/9区间0.97-1.02%，10年券104/5期 区间1.47-1.52%。(完) (整理 高洁如; 审校 黄凯)