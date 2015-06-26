《交易视点》台湾央行偏鸽派，台债维持中性偏多整理--群益金鼎证券

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北6月26日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，台债周四开盘市场出现追价买盘，104/5R突破1.5%关卡，但随后追价无力，104/9 更缺乏买气，尾盘卖压推升利率仅小跌作收。
台湾央行如预期维持利率不变，对经济表示有些下滑，希腊对台湾影响不大，预期物价下半年上升，并表示不必追随其他地方的政策，实质利率很低，货币政策适度宽松。整体而言央行态度中性偏鸽派，预期全年货币政策维持稳定，债券市场也将维持中性偏多整理。104/9区间0.97-1.02%，10年券104/5期 区间1.47-1.52%。(完) (整理 高洁如; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”