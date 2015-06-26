《路透晚报》--6月26日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国央行：推动人民币资本项目可兑换，抓紧启动QDII2并拓回流渠道

中国央行副行长范一飞周五表示，央行将进一步推动资本项目可兑换，抓紧启动合格境内个人投资者（QDII2）境外投资，拓宽境外人民币回流渠道，提高境外投资者投资国内资本市场的便利性。

--中美贸易：多家制冷剂生产商在美国控告中国进口产品价格过低

在美国运营的制冷剂生产商周四对中国进口的低价氢氟烃(HFC)产品提出告诉。这类产品用于空调系统和冰箱。这项向美国商务部和美国国际贸易委员会(ITC)提出的投诉，可能导致美国向氢氟烃混合物和原料征收进口关税。

【金融】

--中国金融：民资入股银行已畅通无阻，未考虑银行获券商牌照事宜--银监会

民间资本入股银行金融机构的各式渠道已畅通无阻。中国银监会周五表示，鼓励民间资本入股现有银行业金融机构，支持民间资本通过增资扩股、股权受让、二级市场增持等方式进入现有银行业金融机构。

--中国金融：加大不良资产处置力度，提高存量资金使用效率--银监会

中国银监会副主席周慕冰周五表示，中国经济体系中的资金存量非常巨大，但一些资金的使用效率偏低，为提高存量资金使用效率，要进一步推进信贷资产证券化和信贷资产流转业务，加大不良资产处置力度，为新增贷款腾出空间。

--中国金融：5月末银行业总资产同比增长13%，总负债同比增12.5%--银监会

中国银监会公布至5月底银行业金融机构总资产180.37万亿元人民币，同比增长13%；总负债167.08万亿元，同比增长12.5%。

--全球金融：汇丰将不再与MARKIT合作发布中国PMI指标

汇丰控股和金融信息公司Markit周五双双对路透表示，汇丰将不再与Markit合作发布中国采购经理人指数(PMI)，从而结束了五年的合作关系。一些业内人士表示，编制该指数的成本可能过高，并且对汇丰来说也是其在中国的一项潜在的政治负担。

--中国保险：推进保险业参与汽车产业等，拉动相关产业升级--保监会主席

中国保监会主席项俊波周五称，将着力发挥保险的产业带动效应，促进保险业与养老服务业融合发展，推进保险业参与汽车产业、健康产业、安保产业等产业链，刺激和拉动相关产业增效升级。

--台湾金融：金管会首批核准国泰人寿等七家产寿险公司申请设立OIU

台湾金融监督管理委员会周五公布，核准国泰人寿、国泰产险、富邦产险、富邦人寿、全球人寿、中国人寿及中信人寿等七家保险公司国际保险业务分公司(OIU)申请设立许可。

【固定收益】

--《综述》中国两期国债发行接连失利，半年末情绪偏弱非主流品种遭殃

继两年期新发国债有效需求不足后，中国财政部周五招标的九个月期贴现国债再现流标。交易员称，上述国债期限不是主流，流动性差的缺陷抑制需求，加之半年末将至资金紧意增加，导致发行接连失利。他们并称，国债发行受阻并不意味着债市开始出现趋势转变。下半年中国经济走向有待观察，半年末后资金转好预期令机构以观望居多，短久期操作仍是阶段首选。

--《中国信用市场观察》股债从流动性到基本面轮换

中国二季度稳增长措施因资金来源束缚，固定资产投资和财政支出反弹乏力，基本面经济企稳难度加大，而取消存贷比、城投债融资门槛放宽、民营银行准入等资金渠道的打开，将有望给投资修渠引水而令基本面改善。

--《中国债市每日综述》贴现国债流标但现券及IRS持稳，MLF续做传闻引关注

中国银行间债市周五现券及IRS(利率互换)几无变化；央行重启逆回购的影响已很快被消化，半年末机构调仓位的动力也有限，加之今日股市暴跌吸引了多数目光，债市延续窄幅震荡格局。交易员并表示，今日有关MLF到期续做并将期限延长至六个月的传闻引发关注，但由于规模偏低，对于市场影响暂有限，不过可继续关注其利率水平，如果定位较低，对债市也会有一定正面影响。

--中国票据市场：转贴利率本周冲高回落，短期仍受半年末资金面制约

中国票据市场转贴利率本周先涨后跌，大幅震荡后较上周略涨。半年末临近，随着资金价格上行，周初票据转贴利率一路走涨；不过周中起部分银行加大收票力度，逢高加大配置规模，使票据价格回落。

--新债招标：中国山东四期地方债利率继续落在下限--业内人士

业内人士周五透露，中国山东省上午招标的四期一般地方债，中标利率继续全部落在投标区间下限。三至10年结果依次为2.87%、3.20%、3.52%和3.59%；对应投标倍数分别为2.46倍、2.13倍、2.09倍和2.09倍。

【外汇】

--《人民币综述》离岸人民币步入资本和金融账户下加速推进的新阶段

离岸人民币债券市场本周频添新成员，日本首支人民币债券亮相，蒙古国加盟人民币主权债发行队伍，而首宗赴台湾挂牌的中国准主权人民币债亦蓄势待发。专家认为，人民币国际化已从经常账户下支付结算发展较快的阶段，逐步转向经常账户、资本和金融账户双向推进的新阶段。

--中国汇市：人民币微收升，强势购汇与大行结汇拉锯下走势胶着

人民币兑美元即期周五收复早盘跌势微收升，中间价小幅反弹。交易员称，在岸与离岸购汇盘均处于强势，但境内即期跌至6.21元关口即遭遇大行结汇支撑，多空拉锯下汇价走势相当胶着。

--专家观点-：全球流动性或面临断崖式短缺，为人民币国际化提供良好机遇

中国人民银行金融研究所所长姚余栋近日撰文称，未来两年后，如果发达经济体退出量化宽松货币政策，则可能引发断崖式全球流动性短缺，全球将在半个世纪后再次面临流动性短缺。中国应继续立足于实体经济的需求，把握全球流动性短缺背景下的人民币国际化机遇。

--离岸人民币：伦敦人民币交易额2014年增加逾一倍--伦敦金融城

据伦敦金融城政府的数据，去年伦敦的中国人民币交易额增长了一倍以上，进一步显示英国与中国之间的金融联系加深。

【证券/行业】

--《综述》A股再现“踩踏”逾两千只个股跌停，牛市是否转熊面临抉择

中国A股市场周五再次出现“踩踏事件”，标杆指数沪综指 .SSEC 收盘重挫逾7%创五个多月最大单日跌幅，沪深两千多只个股跌停，市场人气深度受损，“熊市来了”呼声渐高。未来能否留住牛市，普遍意见还要等待政策面和消息面。

--中国股市：近期大跌是对前期大涨的修正，支撑因素仍在--证监会

中国证监会新闻发言人张晓军周五称，股市近期大跌，是对市场前期上涨过快的自我调整，是市场自身运行规律的结果，有流动性波动、投资去杠杆等因素叠加的原因，不过支撑股市的一些因素依旧存在。他强调，近期股市波动幅度加大，需要各方理性看待。

--中国证券：证监会主席称进一步壮大主板、中小板，推进市场内部分层

中国证监会主席肖钢周五表示，证监会将加快多层次资本市场体系建设，推动产品创新、服务创新和业务创新，服务和完善市场功能体系，要进一步壮大主板、中小企业板市场，推进交易所市场内部分层；同时研究设立专门服务于区域性股权市场的小微证券公司试点。

--《技术分析》中国股市沪综指暴跌后首轮调整基本到位

中国股市沪综指本周短暂反弹后继续暴跌。技术面显示，上周的下跌缺口在反弹中未能予以填补，股指即再现重挫并留下新的向下跳空缺口，显示卖压释放极其强大，且多数短线技术指标尚未出现明显超卖，后市仍有惯性下跌空间，不过沪综指自高点以来的首波调整基本到位，当前位置随时可现大力度反弹；中线看，中级调整持续展开中，半年线位置于3,900点附近具备强大技术支撑，沪指将在一个较宽幅的空间内进行震荡调整。

--中国期货：证监会预期完成原油期货准备工作需三个月左右时间

中国证监会周五发布境外交易者和经纪机构参与境内特定品种期货暂行办法，证监会新闻发言人张晓军并预计，完成原油期货的准备工作还需三个月左右时间。

--《台湾金融市场一周展望》台股关注台积电除权大戏，汇债市观望非农及希腊

台股本周反弹至近一个月高位，时序迈入除权息高峰，吸引外资期现货同步翻多操作，展望下周台积电除权息有望为后市定调，至于汇债市仍持于既有区间，观望美国非农就业报告及希腊债务协商。

--中国航空：国资委正研究三大航空公司旗下货运业务合并的可能性--报载

据第一财经日报周五报导，自国务院国资委、多家航空公司等多位知情人士处获悉，国资委正在研究将中国国航、东方航空、南方航空旗下的航空货运业务合并的可能性，并向航空公司征求意见。

--中国企业：上半年中企全球股权募资849亿美元创历史新高--汤森路透