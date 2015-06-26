全球金市：金价小升，对美国升息预期限制涨幅

金价已连跌五日，受希腊有望完成债务协商影响。在金融与经济不确定性升高之时，黄金常被视为避险工具。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能在近10年来首度升息的预期，年内持续令黄金承压，使得金价于窄幅区间交投。美联储的升息前景提高持有黄金的机会成本。

金价从3月中以来大致持于每盎司1,160-1,230美元之间，虽然希腊债务协商的紧张情势升温表面上对黄金有利，但金价仍难以向上突破。(完)

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