金属期市：伦铜有望录得六周来首次周度涨幅，中国刺激措施带来支撑

LME期镍 本周料下跌超过3%，回吐上周因空头回补而大涨的涨幅。交易员表示，电子产业需求充其量只能说是温和而已。

希腊与国际债权人的协商周四再次无果而终，周六将进行最后协商，以避免下周违约，或开始准备防范欧元区免于金融市场动荡。

美国5月消费者支出录得近六年最大增幅，因对汽车和其他大件商品的需求强劲，进一步显示美国经济第二季成长加速。

加拿大Teck Resources Ltd称将暂停位于智利北部Quebrada Blanca的铜生产，因周四在一座矿石浸出处理厂附近意外观测到地层运动。

中国国家发改委周二发布了对武汉市、长春市城市轨道交通建设规划的批复 ，持续批准基建项目以支撑经济。(完)

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