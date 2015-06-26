中国货币市场：月末临近回购利率上涨，但逆回购重启稳预期令供给宽松

路透上海6月26日 - 中国银行间市场周五早盘主要回购利率 上涨。交易员表示，资金供给已显宽松，央行昨日重启逆回购后，市场对短期资金面预期进一步稳定，流动性整体宽裕；不过半年末时点未过，回购利率仍有上行压力。

“钱比较好借，大行基本都有融出，”上海一银行交易员指出，不过月末需求亦高企，价格上减点不多；回购开盘价未跟随央行逆回购利率明显下行，对市场情绪亦有影响。

今日银行间七天期质押式回购利率开盘报2.85%，与上日加权平均利率2.8520%相近，但高于昨日央行公开市场七天期逆回购中标利率2.70%。

华东一银行交易员表示，半年末资金价格“有点溢价是正常的”，可能至7月初才会有明显回落；央行重启逆回购维稳，表示其不希望短端利率攀升，但一定幅度的波动亦在容忍之内。

时隔逾两个月，中国央行意外重启逆回购操作，且利率较上次大幅下行。业内人士称，逆回购意在缓和半年末时点资金面短期紧张，虽然规模有限，却明确传达出将短期利率维持在低位的信号，上半年来的政策宽松基调亦得延续，但在工具选择上料将转为偏重定向手段。

中长期利率方面，一个月、三个月期Shibor 最新报价为3.6340%、3.2770%，分别较前日上升6.3和2.7个bp(基点)。

上述华东交易员并补充称，逆回购重启后，央行表态称流动性充裕，市场认为月末降准概率下降，使中长期流动性预期有所收敛。

中国央行周四表示，开展逆回购操作适量投放短期流动性，有助于稳定市场预期，促进货币市场平稳运行；并强调，目前银行体系流动性总体充裕。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:38 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.3329 1.3264 +0.65

七天 2.8986 2.8520 +4.66

14天 3.5979 3.6485 -5.06

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.1000 0.7250 +37.50

七天 1.9200 1.3950 +52.50

14天 2.9200 2.5100 +41.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.4500 1.4300 +2.00

七天 3.0000 3.0200 -2.00

14天 3.6200 4.0000 -38.00

Shibor

其中:隔夜 1.3570 1.3570 +0.00

七天 2.9210 2.8840 +3.70

三个月 3.2770 3.2500 +2.70