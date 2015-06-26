南华期货：中国期指多空双双减仓，市场调整仍将持续一段时间

以下内容节选自6月26日的《期货日报》：

周四，股指期货高开低走，沪深300股指期货主力合约IF1507以4874点开盘，高开15.8点，盘中最高虽涨至4908.6点，但随后开始大跌，最低跌至4570点，尾盘收于4587.2点。

整体上看，昨日股指放量大跌，预计沪深300指数仍会再次冲击4500点的支撑。股指总仓位降低，净空持仓增加，说明很多投资者由牛市思维转为振荡思路。目前来看，本轮调整仍会持续一段时间，但牛市见顶的迹象依然没有显现，长期牛市的基调未变。(完)

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