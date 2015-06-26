南华期货：中国期指多空双双减仓，市场调整仍将持续一段时间

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自6月26日的《期货日报》：
周四，股指期货高开低走，沪深300股指期货主力合约IF1507以4874点开盘，高开15.8点，盘中最高虽涨至4908.6点，但随后开始大跌，最低跌至4570点，尾盘收于4587.2点。
整体上看，昨日股指放量大跌，预计沪深300指数仍会再次冲击4500点的支撑。股指总仓位降低，净空持仓增加，说明很多投资者由牛市思维转为振荡思路。目前来看，本轮调整仍会持续一段时间，但牛市见顶的迹象依然没有显现，长期牛市的基调未变。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”