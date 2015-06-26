《香港报摘》--其他报纸重要消息6月26日

**明报**

--据港交所参与者报告显示，以散户为主的C组经纪，由3月份的市场占有率11.88%，已增至5月份的13.4%，但期内，以大行为主的A组经纪，于过去三个月其占有率则显着回落，5月份占有率已回落至49.61%。

--太阳国际 或获大股东周焯华注入旗下证券业务，集团日前公布，计划收购由周焯华与郑丁港持有控股权的太阳国际证券及太阳国际资产管理，同日订立谅解备忘录，代价待双方进一步磋商。

**苹果日报**

--含补贴成份的第5批通胀挂鈎债券（iBond），今日举行配售行及证券行代表会议。消息透露，新一批100亿元iBond，将于下月21日开售至31日止，发售期共9个工作天，并于8月初挂牌上市。

**东方日报**

--市场普遍看淡澳门博彩收入前景，预期六月份博彩收入按年下挫近四成，同时预期澳门博彩业2017年前不会强劲增长。昨日濠赌股普遍再捱沽，七只主要濠赌股市值，较高位累积蒸发终于突破1万亿港元，约达10,145亿港元。

--维他奶截至今年三月底止全年纯利3.72亿港元，总收入升12.41%至约50.51亿港元，毛利率增2个百分点至50%。首席财务总监冯洁仪预期，今财年资本开支将增加，主要持续投放建设武汉新厂，会以内部资源及银行借贷应付，负债比率料最多升至20%。

**文汇报**

--香港投资推广署披露，该署去年共协助了355间海外及中国内地企业在港开业或扩展业务，数字同比上升5.4%，创历年新高。在香港设立地区总部、地区办事处及当地办事处的海外及内地驻港公司数目创新高达7,585间，显示香港仍然是国际商业的理想地点。（完）

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