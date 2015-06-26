港报社评：黑哨风波无碍曾钰成续任主席--信报6月26日

建制派议员在兹事体大的政改表决日投票甩辘，留下「八比二十八惨败」的历史污点，事件余波未了，抑且恶浪翻涌，如今浊水已泼向立法会主席曾钰成。个别传媒巨细无遗地独家披露，在六月十八日表决当天，建制派议员透过手机程式WhatsApp群组对话，互通消息，交换心得，主要担心的是外号大旧的人民力量陈伟业，有可能提出中止待续，从而拖延表决，反而对于事后所解释的「等埋发叔」只字未提，因此有人揶揄道，建制派实际上是「等埋大旧」。

对话曝光一来显示建制派存在着泄密搅局的内鬼（自由党荣誉主席田北俊狠批之曰「连猪都不如」），二来反映曾钰成没有坚持不偏不倚的政治中立，他竟然在群组之中多番提点，敦促建制派「小心」和「留力」，甚至下达具体的指导：「定要迫大旧先讲。」

身为维持秩序的立法会主席，俨然绿茵场上的球证，曾钰成在建制派群组饰演军师角色，难免予人「球证踢波」的感觉，而且惹来「黑哨偏帮」、有违公正的质疑。

面对这样突如其来的节外生枝，曾钰成的回应是分别向两派议员道歉，但不会辞职，他强调自己严格按照议事规则办事，没有违反中立原则。

值得留意的是，泛民没有穷追猛打，起码暂时没有坚决要求曾钰成辞职。泛民如今的取态是等待曾钰成书面答覆，再商讨如何跟进。曾钰成没有受到来自反对派太大的催逼辞职压力，道理何在？

这恐怕是政治的吊诡之处。首先，尽管有吹黑哨之嫌，但曾钰成在泛民眼中毕竟是比较公道的一位建制派大老。其次，必须考虑到精准的盘算，假如曾钰成辞职，不再担任立法会主席，变回一位普通的建制派议员，对于泛民而言是弊多于利，说不定丧失议会的否决权，俨然废了武功。

汤家骅退出公民党，又辞去立法会议员职务，外界关注的是泛民会不会丧失否决权。曾钰成日前解释得很清楚，答案是不会的。现时泛民和建制派在地区直选分别占十八席和十七席，汤家骅辞职后和补选前，比例变成十七比十七，但建制派的十七票当中包括他本人在内，而他作为立法会主席不会投票，因此泛民仍有十七比十六的优势。即使在补选后，议席由建制派夺得，令泛民和建制派的直选议席比例变成十七比十八，但扣除他本人的一票，泛民跟建制派仍是平手，议案在分组点票若然是十七票赞成、十七票反对，依然等于否决，因为未过半数。无论如何，汤家骅辞职无损泛民否决权。

好了，假设曾钰成辞职，毋须中立，可以投票，主席一职由功能组别的议员担任，情况又如何呢？一不留神汤家骅的空缺由建制派补上，泛民将会毫无优势可言，十七对十八，否决权从此化为乌有。经过利害得失的盘算，泛民不可能乐见曾钰成辞职。尤有甚者，现时建制派不是群龙无首吗？要是球证变回球员，曾钰成打正旗号做队长，建制派原本「猪一样的队友」，也许会变成泛民眼中「狼一样的对手」。

中联办昨晚邀约建制派议员「茶敍」，外界嘲讽为「查罪」，此时此刻再闹出泄密丑闻，虽然表面上相当尴尬，但客观上反而有缓和压力的效果。试想想，在「危机处理」的考虑之中，焦点转移到身经百战的曾钰成身上，是不是好过让「等埋发叔」的经民联林健锋承受万箭穿心？转移视线往往是事急马行田的不得已办法。按照民建联谭耀宗的讲法，茶敍气氛愉快，中联办主任张晓明没有追究建制派的「投票意外」。

纵观目前的形势，黑哨风波无碍曾钰成续任主席，至于甩辘事件还有没有进一步的情节发展，绝对值得连续剧观众留意。

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