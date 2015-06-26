港报社评：肯定政改成果，团结造福香港--文汇报6月26日

建制派议员昨晚应邀与中联办主任张晓明茶叙。张晓明在讲话中，不仅大力为建制派议员打气，而且精辟深刻总结了今次政改所取得的多方面成果，并希望香港社会搁下政制争拗，聚焦经济民生，促进和谐。张晓明的讲话，对于全面评价整个政改的成果，准确把握政改方案被反对派綑绑否决后的香港政局及未来发展，具有重要的启示意义。

张晓明首先向在此次政改工作中付出艰辛努力并承受许多压力的建制派议员表示感谢和慰问。的确，此次政改，是香港回归以来历时最长、挑战最大和难度最高的工作，建制派议员自始至终坚定支持依照基本法处理行政长官普选问题，支持全国人大常委会「8·31」决定，支持特区政府提出的普选法案。这些事实不会因为立法会投票表决时出现意外情况而改变，也更加彰显建制派议员始终是在香港正确贯彻执行「一国两制」方针和基本法的重要建设性力量。

建制派议员在这次政改工作中克服种种困难，有效抵制、反击反对派的抹黑和攻击，为推动政改做了大量有效的工作，凝聚了支持政改主流民意，是推动民主发展、稳定香港的中流砥柱。建制派议员在此次政改得到很好的锻炼，未来在推动民主发展、建设香港必将越战越勇，发挥更加重要的积极作用。

张晓明指出，这次政改工作不仅确定了行政长官普选制度的安排，而且取得了多方面的成果。尽管此次合宪合法合情合理的政改方案被反对派綑绑否决，香港错失了一次珍贵的普选机遇，但是，在推动政改的过程中，使广大市民更多地了解并认同处理香港普选问题不能偏离基本法的轨道，了解并认同中央在处理普选问题上具有其宪制地位和权力，了解并认同普选的制度安排必须维护国家主权、安全、发展利益和兼顾香港社会各阶层、各界别、各方面利益，了解并认同采取激进对抗方式施压只会引起社会反感而于事无补，等等。

可以说，推动政改的过程，也是香港社会对「一国两制」、对基本法的再学习、再教育、再宣传的过程，为今后适当时候处理普选问题打下了必要的基础。

政改工作已告一段落，中央希望香港社会搁下政制争拗，集中精力发展经济、改善民生、促进和谐，这是香港全体市民的根本福祉所在，是民意民心所向。政制之争「累港久矣」。发展是硬道理，只有力经济民生，香港才有更好的未来。建制派议员是稳定香港的重要力量，是支持特区政府发展经济、改善民生的主力，需进一步加强团结合作，在后政改时期，为特区政府发展经济民生保驾护航，为香港再创更好明天。

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