港报社评：表决甩辘持续发酵，整体建制付出代价--明报6月26日

政改表决到今日满一星期，建制派议员的「惊天大甩辘」事态仍然继续燃烧，阵营内民望最高的立法会主席曾钰成也陷身泥淖。他被质疑违背了主席应该恪守的中立原则，能否顶住压力，保住主席之位，仍待事态发展。

今次表决，建制派的表现可以惨不忍睹来形容，临阵退席固然荒谬，随后危机管理失当，暴露内部各怀鬼胎，相互攻讦，建制派流血不止，反映一盘散沙的实质。建制派自诩为稳定香港的重要力量，但是这般表现对香港整体不添烦添乱已经阿弥陀佛，怎样才可重拾市民信心和信任，是建制派须面对和处理的严肃问题。

建制内鬼泄信息，曾钰成被扯落水

表决当日，曾钰成拒绝林健锋议员提出休会的要求，让表决按序进行，被认为做到铁面无私，维护了体制，各方予以肯定。不过，据传媒披露建制派WhatsApp群组的对话内容，曾钰成的参与程度和「发言」分量，与他身为立法会主席应该保持中立角色，有冲突之嫌，是否偏帮建制派，未能做到公平公正，确有争议和值得商榷之处。

曾钰成表示与建制派在WhatsApp群组交流信息，目的为帮助主持会议，使会议顺利进行以至完成，及避免在晚上表决以增加冲突风险，云云；即使出发点无可厚非，不过曾钰成的对话内容具策略性和指导性，发言质素和权威并非其他建制派议员可比拟。

另外，他还「教导」建制派尽量避免按发言掣，要发言就举手等，这已是临场指挥，并非纯粹信息交流了。还有是泛民议员把表决休会后要在会议厅内拉横额的部署通知了曾钰成，他却把这项信息知会建制派群组；作为主席，这个做法宛如披露了泛民部署的「情报」，不能说妥当。

检视对话内容，曾钰成与建制派的互动，显非单纯交流，而是与建制派连成一线，加上有机会掌握泛民议员部署动向，曾钰成难洗脱偏离主席应当保持中立的指摘，他是否做到公平公正，各方自有判断。曾钰成就加入群组，为自己添烦添乱而向建制派全体议员道歉，这位立法会议员口中的「大主席」，就群组对话显露一力承担之慨，从对话内容看来，建制派议员是否受得起他的道歉，各自领会。另外，曾钰成对泛民议员特别是对梁家杰致歉，说当日应先征求梁的意见，才把信息转给建制派，引起泛民猜疑，曾钰成的歉意，泛民议员受之无愧。

不过，此事涉及公衆利益，社会普遍关注，事态并非立法会茶杯里的风波，而是关乎立法会主席予人的观感和立法会形象受影响。因此，曾钰成只是对议会同僚道歉并不足够，他应该同时向公衆道歉，并宣示采取措施，如退出建制派WhatsApp群组等，重新确立立法会主席的中立形象和实质。若以事态情节的程度，曾钰成不辞职，继续做「大主席」，以他多年来的表现，相信在社会上会得到一定理解。至于有议员声言提出不信任动议，要求他下台，只能交由议会程序处理。

当局须果断处理，止血疗伤再上路

从建制派WhatsApp群组对话内容，可以进一步确立一点，就是对话没有提及所谓「等埋发叔」，而从电视直播画面看来，林健锋议员的临时起意，然后离开座位联络个别议员、加上其他议员的身体语言和应对，可以确定「表决甩辘一幕」，林健锋是始作俑者。

甩辘无可挽回之后，建制派集体道歉，然后哭的哭、自责的自责，可是在他们之间却更多的是相互推诿责任，连兄弟也隔空骂战，充分显示各自为政、各怀鬼胎的真实景况。至于民间对表决只有8票支持通过政改方案，愤怒至极，却未见有人需要为事态实质负责，失望和沮丧情绪，一个星期都未有渠道纾解。

建制派WhatsApp群组对话内容曝光，几可肯定是内鬼所为，泄秘者的动机和目的无从猜测。不过，客观效果是把曾钰成扯落水，引发对表决甩辘有更多猜测联想，使千疮百孔的建制派更难癒合，芥蒂更深，为日后合作添加难度。应该看到一点，就是立法会建制派议员在社会人士心目中，广义上被视为执政联盟的一部分，建制派议员乱作一团，受伤害的不仅是他们自己，广义而言是政府整体要付出代价，甚至北京也受牵连。

贻误军机无可饶恕，当局必须拿出勇气整治，始作俑者必须去职，才可以平息民愤，被认为香港重要稳定力量的建制派，才有望成为社会和港人可以依赖的力量。无论是壮士断臂也好、断尾求生也好、挥泪斩马谡也好，实际上同一个道理，就是在临阵退席这类重大事故，都不可能含混过关，必须果断大力度处理，才可以止血疗伤，重振声势。若妇人之仁，让负资产继续侵蚀肌体，社会只会付出沉重代价。对此，当局宜深思之！

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