港报社评：要建制派团结，谈何容易--星岛日报6月26日

市民两年后普选特首的希望，已随立法会上周表决幻灭；争议衍生的余波，却继续一浪接一浪。公民党议员汤家骅辞职退党，凸显泛民主派阵营内部矛盾；建制派内部矛盾亦从投票「甩辘」和群组谈话泄密而暴露出来，甚至烧到立法会主席曾钰成身上。 建制派向来不是铁板一块，背景由传统亲北京左派，到商界和前公务员都有，不同政党又代表不同的阶层利益，大家各有所属，各怀盘算，故此在互相协调和指挥领导方面，存在先天性困难。 建制派未能团结一致，各要壮大自身势力，在几次选举都不易摆平，到二○一二年的特首选举更是撕裂得厉害。虽然梁振英当选后表示希望只余一个「香港营」，实际上不止泛民和建制阵营间斗争激烈，连建制阵营内部都面和心不和。个中矛盾，在今次政制发展投票「甩辘」后的各方反应和动作，暴露出来。 爆料出卖盟友损互信 今次建制派立法会通讯群组内容曝光，泛民乐见对方阵营有「内鬼」爆料，建制派内不少人则不满爆料者出卖政治盟友，违反基本政治道德操守，为自己的盘算而罔顾大局利益，破坏阵营内部互信。 英美政府有强大执政党作为施政后盾，本港法例规定特首不能够隶属任何政党，以免受党纪约束，目的是要做到公正均衡各方利益。在这种局限之下，政府要得到议会支持有效施政，就需要有实力强大和稳定的建制派支持，发挥「类执政党」的效能。 建制派内部协调松散，更没有人能够担任「党鞭」角色。最大的协调力量，不是来自阵营内部，而是来自中央政府。中央多次呼吁建制派团结，却都未能消除「内讧」的忧虑。 中央将更积极协调 今年三月全国人大政协两会在北京召开期间，人大委员长兼中央港澳工作协调小组负责人张德刚，会见包括本港多位建制派重量级人士的政协委员时，形容今年是本港一国两制实践和特别行政区发展的关键阶段，要全力抓好两个「硬任务」，其一就是政改，其二是随着下半年区议会选举将开启香港新一轮的选举周期。 现在第一项任务完成不了，虽然建制派阴差阳错，导致投票比例上输得难看，至少政改决议案遭否决非因内部不团结而起，就算所有建制派议员都出席投下赞成票，都不足以达到通过方案所需的三分二门槛。 第一项任务失败后，第二项任务，即打好「新一轮选举周期」的大小战役，益显重要，建制派是否团结，对战果有决定性影响。以今天这样的局面，中央势必更加积极协调。中央驻港联络办公室主任张晓明，昨晚与建制派议员茶聚，非为兴问罪之师，而是为了促进和解团结。但是，要做到建制派同仇敌忾，恐怕仍然是非常艰难的工程。