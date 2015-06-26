全球贸易：美国会批准“快速通道”法案，TPP谈判进入“急速且激烈”阶段

据知悉谈判的消息人士称，这12个TPP伙伴国已开始商讨召开部长级会议的时间。

华盛顿方面称，如果能在7月底或者8月初达成TPP协定，且一切进展顺利，将会在12月上半月进行国会的最终投票。其他成员国亦需要获得国会批准。

美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)称，接下来的进程包括召开电话会议，视频会议以及参访TPP成员国，以期将即将召开的部长级会议奠定基础。

“我们现在要设法解决所有毋须部长级会议做决定的问题，以限制部长们需要处理的问题数量。”他说道。

不过仍有一些主要问题悬而未决，其中包括生物药物的专利期限，以及分阶段取消关税等。

加拿大到目前为止还不愿开放受保护的乳制品市场，这令美国和新西兰颇感挫败。

新西兰贸易部长格罗泽说道：“我对乳制品的谈判协议并不满意，这将是我们的优先要务。若未达成更好的协议，我们肯定不会签字。”(完)