国泰君安期货：库存回升上海螺纹钢价格承压下跌

近期螺纹钢震荡走低，价格重心不断下移。从盘面来看，上周螺纹1510合约再度大幅增仓下行，周K线三连阴，破位下行趋势明显。从基本面来看，淡季需求持续疲弱，社会库存在连降三月之后重回升势，年中社会资金全面紧张，均加重了钢价的下行压力。

截至6月19日，全国螺纹、线材、中板、热轧和冷轧五大品种库存总量1,279.66万吨，周环比涨幅为0.18%，同比降幅为5.60%。全国主要城市螺纹钢库存为620.80万吨，周环比上涨0.63%，同比涨幅为1.56%。全国热轧库存总量为272.84万吨，周环比涨幅为0.83%，同比降幅为14.54%。主要品种环比上涨，全品种库存3月20日以来首次出现环比正增长，长达三个月的去库存周期或已结束。(完)