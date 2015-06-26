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亚洲 | 2015年 6月 26日 星期五 09:28 BJT

国泰君安期货：库存回升上海螺纹钢价格承压下跌

以下内容节选自6月26日的《期货日报》：

近期螺纹钢震荡走低，价格重心不断下移。从盘面来看，上周螺纹1510合约再度大幅增仓下行，周K线三连阴，破位下行趋势明显。从基本面来看，淡季需求持续疲弱，社会库存在连降三月之后重回升势，年中社会资金全面紧张，均加重了钢价的下行压力。

　　截至6月19日，全国螺纹、线材、中板、热轧和冷轧五大品种库存总量1,279.66万吨，周环比涨幅为0.18%，同比降幅为5.60%。全国主要城市螺纹钢库存为620.80万吨，周环比上涨0.63%，同比涨幅为1.56%。全国热轧库存总量为272.84万吨，周环比涨幅为0.83%，同比降幅为14.54%。主要品种环比上涨，全品种库存3月20日以来首次出现环比正增长，长达三个月的去库存周期或已结束。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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