万达期货：郑糖迎来买入时机，预计三季度有一波上行

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自6月26日的《期货日报》：
6月初至今，郑糖经历了一波8%左右的跌幅。目前郑糖9月合约价格在5300元/吨左右，1月合约5600元/吨左右。经历此轮预期中的调整后，在进口有效管控、国产糖料面积下滑、糖料价格刚性上涨和食品饮料消费稳定的背景下，我们预期三季度糖价将有一波上行，当前郑糖迎来买入区间。
对于本轮下跌，市场有一定预期，但跌幅超出市场预期。价格回落有三个因素：一是6月底临储糖解除质押后，市场担忧会对现货供给形成冲击。基于此，个别企业已经提前降价销售。二是宏观数据偏弱，商品普遍下跌，白糖较前期高位一直未能形成有效调整，有一定的补跌动力。三是5月进口偏多，市场怀疑190万吨的配额可能会被突破。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”