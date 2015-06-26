万达期货：郑糖迎来买入时机，预计三季度有一波上行

以下内容节选自6月26日的《期货日报》：

6月初至今，郑糖经历了一波8%左右的跌幅。目前郑糖9月合约价格在5300元/吨左右，1月合约5600元/吨左右。经历此轮预期中的调整后，在进口有效管控、国产糖料面积下滑、糖料价格刚性上涨和食品饮料消费稳定的背景下，我们预期三季度糖价将有一波上行，当前郑糖迎来买入区间。

对于本轮下跌，市场有一定预期，但跌幅超出市场预期。价格回落有三个因素：一是6月底临储糖解除质押后，市场担忧会对现货供给形成冲击。基于此，个别企业已经提前降价销售。二是宏观数据偏弱，商品普遍下跌，白糖较前期高位一直未能形成有效调整，有一定的补跌动力。三是5月进口偏多，市场怀疑190万吨的配额可能会被突破。(完)

详情请点选链接：here