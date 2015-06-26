信达期货：沪胶可适时参与“空9买1”套利操作

以下内容节选自6月26日的《期货日报》：

步入6月，在新胶上市增加、下游需求转弱背景下，沪胶主力1509合约在15,000元/吨关口再次承压回落，盘面最低探至13,345元/吨，跌幅超过10%。伴随着价格回落，1601合约与1509合约之间价差变化亦较剧烈，最高一度扩大至1,400元/吨上方。从影响因素来看，短期两合约价差仍存在继续扩大的可能。

过剩背景下，沪胶9月合约较显偏空。一方面，9月合约正处于一年中天胶供应量最大的阶段；另一方面，今年以来下游需求明显乏力，加之7—8月为需求季节性淡季，难以支撑价格单边走强。

宏观经济及政策面向好使得远期合约看涨预期较强之外，对于1月合约来说，届时恰逢国内停割阶段，由于供应偏紧以及备货需求推动，胶价季节性表现往往偏强。同时，1月合约具有较高时间价值，1月接货可以转抛5月、9月。此外，国储仍有再次收胶可能。

影响1509、1601合约的影响因素不同，后期二者价差有望进一步扩大，可待价差在1,000点附近时适量参与“空9买1”套利操作，价差预期目标为1,500点。(完)

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