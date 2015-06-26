欧洲政经：相比希腊退出欧元区，金融界更忧心英国退出欧盟

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“从机制方面来说，希腊退出欧元区对欧盟工作和架构的干扰(比英国脱离欧盟)更甚，”DZ Bank分析师Hans Jaeckel表示。
“但从精神层面，以及对欧盟的前景和意义来看，英国退出带来的风险更大。”
**对民间投资者冲击较小**
IIF在上次国际社会阻止希腊破产的努力中发挥了核心作用。当时IIF官员与法国巴黎银行 和德意志银行 等贷款机构的银行家一道，参与了1,300亿欧元希腊债务条款的重新协商，历时数月。
在2012年，包括银行、保险商和对冲基金在内的民间投资者，吞下了1,000亿欧元的投资损失。
这一次，希腊债权人大多是其他欧元区国家政府和国际货币基金组织(IMF)等公共行业组织。IIF和银行业者并未参与债务谈判；而银行业者都已大幅减少对希腊的曝险。
“无论最终结果如何，这次我们的处境都比几年前好得多，”西班牙桑坦德银行 执行长Ana Botin在IIF会议上表示。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”