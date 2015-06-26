国际油市：OPEC石油出口额2014年跌至1万亿美元以下，受油价重挫拖累

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透伦敦6月25日 - 石油输出国组织(OPEC)年度统计报告显示，该组织成员国2014年石油出口额自2010年以来首次跌至1万亿(兆)美元以下，凸显去年油价下跌对OPEC的影响。
这一数据包括一些成品油、轻质凝析油和原油。
据OPEC周三发布的2015年度统计报告，去年该组织的出口额从2013年的1.10万亿美元降至9,646亿美元。
石油出口额下降归因于2014年油价大跌，油价从6月时的每桶逾100美元，到12月时跌至不到60美元，主要是因市场需求放缓，供应增加，以及OPEC决定停止减产支撑油价，以保护市场份额。
OPEC表示，2014年其成员国一篮子原油平均价为96.29美元，低于2013年的105.87美元，跌幅为9%。但每个OPEC成员国的石油出口额跌幅不尽相同。
OPEC头号石油出口国沙特阿拉伯的石油收入减少9.2%，至2,851亿美元。
伊拉克跌幅较小，石油收入减少5.7%至843亿美元。
跌幅最大的是利比亚，局势动荡损及该国产量，出口额重挫66%至149亿美元。(完)
(编译 于春红; 审校 张荻)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”