台湾汇市：台币盘初实质交投暂持平上日，央行季度会议后持稳

路透台北6月26日 - 台币兑美元 周五盘初实质交投暂持平上日。交易员表示，上日央行理监事会议结论符合预期，但希腊问题未解之下，交投暂呈观望。

汇银人士指出，盘初亚币偏贬，尤其是韩元特别疲弱，台币稍受影响。只不过，他们也认为，央行的会议后，强调了台币目前的实质/名目有效汇率都弱于韩元，显示央行并不认为台币有需要大贬，因此盘初台币并没有太跟紧韩元的弱势。

〞台币就先稳稳的在这里了，〞一位外商银行交易员表示。

他们也说，盘初外商银汇出/汇入都有，但接近月底之际，出口商有所抛汇，稍稍限制了台币的走弱幅度。本周的关切重点则在周末希腊债务协商的进展。

韩元兑美元 盘初在1,116.4附近，上日收在1,110.0。

本地时间10:24，台股 跌0.17%报9,459.77点，MSCI明晟亚太除日本指数 则跌 0.66%。

台币早盘实质交易区间落在30.910-30.948；上日交易区间在30.893-30.945。

欧元周五在亚洲时段早盘持稳，过去24小时几无变动，因希腊债务僵局一直未被打破。最新一轮会谈仍未能达成协议。

台湾央行一如市场预期维持利率不变，且表态未来货币政策基调为适度宽松。惟央行这次罕见主动发布预估，今年核心物价涨幅为0.81%，并强调物价下跌是良性的下跌。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点美元折价幅度与上日相似；一个月美元/台币远汇 暂报30.870/30.890，上日收在30.919。

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.900-31.000

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